Готовность школ к офлайн-формату проверил замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров ознакомился с готовностью образовательной инфраструктуры к приему учащихся в случае обучения в новом учебном году в офлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках рабочего объезда был проинспектирован статус готовности новых зданий и пристроек к приему школьников. В текущем году с учетом естественного прироста и миграции количество учеников в Алматы составляет 280 тысяч детей.

Так, были посещены строительные площадки дополнительных корпусов гимназии №38 и школы №199, осмотрен ход строительных работ по сейсмоусилению с восстановительными работами школ №40 и №45, дополнительно осмотрена готовность нового детского сада на 120 мест на территории школы №21. Благодаря строительству данных объектов к новому учебному году будет создано 1 025 новых ученических мест. Всего в рамках городской Программы форсированного строительства объектов образования до 2025 года в Алматы планируется снизить дефицит мест в школах на 73%.

Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На примере школы-гимназии №56 рассмотрена возможность внедрения специальной пропускной системы с замером температуры учащихся и иных участников образовательного процесса.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров отметил важность завершения строительства и работ по благоустройству территории образовательных учреждений в установленные сроки и дал ряд конкретных поручений по обеспечению безопасности обучения.

Акцентировано внимание на вакцинации против COVID-19. На сегодня в Алматы всего провакцинированы около 705 тыс. жителей, охвачены 100% педагогов (от подлежащего количества). Вместе с тем для обеспечения безопасного окружения детей необходимо расширить охват вакцинацией взрослого населения, в т.ч. родителей.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить готовность к обучению школьников в традиционном формате.