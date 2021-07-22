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    11:56, 22 Июль 2021 | GMT +6

    Готовность школ к новому учебному году проверили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет проверка объектов образования перед началом нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат маслихата Алматы Мухтар Зулеев побывал в нескольких школах Бостандыкского района и акцентировал внимание на вопросах строительства и сейсмоусилении учебных заведений, организации дистанционного, а также традиционного обучения школьников в период пандемии.

    При посещении школы-гимназии №60 возникли вопросы по ремонтным работам, как качество укладки линолеума, дефекты в окнах, отсутствие утепления. Другими немаловажными проблемами школ и жителей этого района остаются вопросы с нехваткой парковочных мест.

    Также депутат побывал и в школе-гимназии №40, в которой, как оказалось, отсутствует ограждение и нет водосточной системы на крыше.

    Проинспектировав готовность школ к новому учебному году и ознакомившись с ходом ремонтных работ, депутат побывал в классах для занятий, методических кабинетах, оценил состояние спортивных залов, проверил подготовку зданий к новому отопительному сезону, а также осмотрел состояние крыш, окон и дверей.

    «Мы сейчас активно ведем работу по проверке окончания ремонтных работ в нескольких школах в Бостандыкском районе. До начала нового учебного года планируется закончить работы зданий школ №40 и №45 в микрорайоне Орбита-3, а также школы №81 по улице Бухар-Жырау, где сейчас ведутся восстановительные работы и капитальный ремонт. По данным управления комфортной городской среды города, уже в сентябре 2021 года эти объекты будут сданы в эксплуатацию», - сказал Мухтар Зулеев.

    Помимо всего, он проверил и работу подрядных организаций по строительству, насколько они качественно и в намеченные сроки выполняют требуемые объемы работ.


    Теги:
    Маслихат Образование Общество Безопасность Алматы
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