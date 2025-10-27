Готовим авто к морозам: что нужно проверить уже сейчас

Когда приходит зима, наступает пора серьезных испытаний для автомобиля. Мороз, снег и реагенты нагружают все системы, заставляя их работать на пределе.

Без подготовки повышается риск поломок, неприятных сюрпризов и аварий. Задача владельца — помочь машине пережить холодный сезон с минимальными потерями.

Переобуйте шины заранее

Самое важное — вовремя установить зимнюю резину. Она обеспечивает надежное сцепление с дорогой благодаря мягкому каучуку и рисунку протектора, рассчитанному на снег и лед. Сделав это заранее, можно не только повысить безопасность, но и сэкономить.

В разных городах Казахстана «переобуться» пока стоит от 4 тысяч тенге в Петропавловске до 11 тысяч в Атырау. С 1 декабря водителей на летней резине начнут штрафовать, а значит, чем ближе к этой дате, тем выше цены.

К примеру, в Костанае обычно стоимость составляет около 7,5 тысячи тенге, но в последние дни ноября и начале декабря она подскакивает до 25 тысяч.

Проверяйте глубину протектора — менее 4 мм уже снижает устойчивость и увеличивает риск аквапланирования. Давление в шинах зимой падает, поэтому контролируйте его хотя бы раз в неделю.

Чтобы упростить сезонную замену, можно иметь комплект зимних шин сразу на дисках. Только храните снятые колеса в прохладном, сухом месте и время от времени меняйте их положение, чтобы избежать деформации.

Фото: Алексей Поляков /Kazinform

Аккумулятор: не дожидайтесь разрядки

В мороз аккумулятор теряет часть мощности, а нагрузка растет. Проверьте напряжение, при выключенном двигателе должно быть не ниже 12 В, при работающем — около 14 В. Если аккумулятор неисправен или старше 4-5 лет, лучше его сразу заменить, не дожидаясь отказа.

Чтобы облегчить жизнь своему аккумулятору очистите клеммы, удалите коррозию и обработайте смазкой. При длительном простое подключайте «умное» зарядное устройство — оно поддерживает оптимальный заряд без риска перезаряда. Ну, или по старинке, снимайте его и храните дома в тепле.

Масло и смазочные материалы

Холод делает масло более вязким, и мотору тяжелее прокачивать его по системе. Если срок замены подходит, сделайте это до наступления морозов. Для дополнительной уверенности можно выбрать масло с зимней вязкостью, допустимой производителем.

Не забудьте про трансмиссионное масло — особенно если ездите по снегу и грязи. Проверьте также уплотнители и сальники ведь в холод они теряют эластичность и могут подтекать.

Возьмите за привычку всегда заглядывать под автомобиль перед запуском. Если имеете постоянное парковочное место, то осматривайте на наличие луж после того, как отъехали. Своевременное обнаружение протечек поможет избежать серьезных последствий, а расположение лужи поможет механику определить место и характер поломки.

Охлаждающая система и антифриз

Антифриз должен быть свежим и соответствовать климату региона. Проверьте уровень, цвет и состояние жидкости. При помутнении или появлении осадка — замените.

Осмотрите патрубки, радиатор и шланги. Не доливайте антифриз до самого верха — при нагреве он расширяется, и избыток может вытечь через крышку бачка.

Фото: Алексей Поляков /Kazinform

Жидкости вспомогательных систем

Не забудьте про жидкости, которые помогают машине в повседневной работе.

Начните с омывателя — летнюю жидкость сразу замените на зимнюю, рассчитанную на температуру вашего региона. Летняя смесь замерзает уже при небольшом минусе, и тогда насос может выйти из строя, а форсунки — забиться льдом.

Далее — гидроусилитель руля. Проверьте уровень жидкости в бачке и убедитесь, что нигде нет подтеков. В холод масло густеет, и, если система негерметична, усилие на руле возрастет, а насос может начать «подвывать».

Тормозная жидкость тоже требует внимания. Со временем она впитывает влагу из воздуха, из-за чего при морозах теряет эффективность. Если с момента последней замены прошло больше двух лет — лучше обновить. Это незначительная и простая процедура, но именно от нее зависит, как сработают тормоза в экстренной ситуации.

Стекла, обогрев и вентиляция

Мелкие трещины на лобовом стекле зимой быстро превращаются в большие, поэтому устраните их заранее. Очистите стекла изнутри от налета, замените щетки на зимние (в противном случае резинки будут примерзать к лобовому стеклу).

Проверьте, как работает обогрев, дефростер и вентиляция — воздух должен поступать равномерно, без засоров.

Ходовая часть и тормоза

Зимой все элементы подвески работают в особенно жестких условиях — холод делает резину и пластик менее эластичными, а грязь с реагентами ускоряют износ. Изношенные амортизаторы, втулки и шарниры в мороз теряют упругость, из-за чего машина хуже держит дорогу и становится менее предсказуемой на поворотах.

Перед сезоном стоит пройти диагностику ходовой и тормозной систем. Если есть люфт в рулевом, стук при проезде неровностей или скрип при торможении — лучше не откладывать ремонт. После замены деталей обязательно выполните регулировку развал-схождения — это влияет на устойчивость и равномерный износ шин.

Этот комплекс процедур особенно важен зимой, когда сцепление с дорогой минимально и любая мелочь может сказаться на безопасности.

Уплотнители и двери

Чтобы двери не примерзали и не повреждали резинки, обработайте все уплотнители силиконовой смазкой. Делать это стоит не только перед зимой, но и после каждой мойки — дорожные реагенты и шампуни быстро разрушают защитный слой.

Проверьте состояние резинок, если они потрескались или потеряли эластичность, при морозе дверь может не только примерзнуть, но и порвать уплотнитель. Также не лишним будет смазать замки и петли — это убережет их от коррозии и заедания.

Фото: Алексей Поляков /Kazinform

На всякий случай

Даже самый исправный автомобиль может подвести в дороге, особенно зимой. Непредсказуемая погода, сугробы и обледенение способны застать врасплох где угодно.

Поэтому в багажнике стоит держать базовый зимний набор: щетку и скребок для очистки стекол, складную лопату, буксировочный трос, теплые перчатки, одеяло, фонарик и небольшой набор инструментов.

Не забудьте про клеммы или провода для «прикуривания» — в морозы аккумуляторы часто теряют заряд, и такая мелочь может выручить не только вас, но и другого водителя.

Уделите особое внимание этому набору если отправляетесь в поездку за город.

Полезно знать

Не стоит прогревать двигатель слишком долго — по правилам стоянка с заведенным мотором более пяти минут запрещена. На практике и не нужно — 3-4 минут вполне достаточно, чтобы масло разошлось по системе. Затем трогайтесь плавно и первые пять минут езжайте на минимальных оборотах — так двигатель прогреется быстрее и без лишнего расхода топлива.

Следите за состоянием свечей и фильтров. Зимой даже небольшие неисправности дают о себе знать.

Ранее мы уже рассказывали сколько стоят услуги СТО в городах Казахстана