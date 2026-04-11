    15:24, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Госуслугу для трудовых иммигрантов перевели полностью в онлайн в Казахстане

    С 13 апреля 2026 года госуслуга по выдаче и продлению разрешений на работу для трудовых иммигрантов в Казахстане больше не будет доступна в ЦОНах, и подать заявку теперь можно только онлайн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

    Услуга по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов переведена в онлайн формат и доступна исключительно через портал eGov.kz. Обновление позволило отказаться от необходимости посещения Центров обслуживания населения и упростило процесс оформления документов.

    Теперь иностранные граждане могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана. Пользователям больше не нужно вручную загружать часть документов. Например, медицинская справка и данные о страховании автоматически подтягиваются из государственных систем. Это позволяет сократить время подачи заявки и снизить вероятность ошибок.

    — На сегодняшний день на портале электронного правительства eGov.kz по выдаче разрешений трудовым иммигрантам успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку медицинского осмотра, страхования и уплаты налогов. Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz, — отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

    Решение о выдаче или продлении разрешения принимается местными исполнительными органами районов и городов областного значения после согласования с территориальными органами внутренних дел. Разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов. Дополнительная информация по получению госуслуги размещена на портале и социальных сетях eGov.kz.

    Обновление реализовано благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан», Министерства внутренних дел РК, Министерства здравоохранения РК, Министерства труда и социальной защиты и Государственного кредитного бюро.

    Ранее на портале eGov.kz обновили услугу по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов.

    Динара Жусупбекова
