Госуслугу для трудовых иммигрантов перевели полностью в онлайн в Казахстане

Услуга по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов переведена в онлайн формат и доступна исключительно через портал eGov.kz. Обновление позволило отказаться от необходимости посещения Центров обслуживания населения и упростило процесс оформления документов.

Теперь иностранные граждане могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана. Пользователям больше не нужно вручную загружать часть документов. Например, медицинская справка и данные о страховании автоматически подтягиваются из государственных систем. Это позволяет сократить время подачи заявки и снизить вероятность ошибок.

— На сегодняшний день на портале электронного правительства eGov.kz по выдаче разрешений трудовым иммигрантам успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку медицинского осмотра, страхования и уплаты налогов. Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz, — отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Решение о выдаче или продлении разрешения принимается местными исполнительными органами районов и городов областного значения после согласования с территориальными органами внутренних дел. Разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов. Дополнительная информация по получению госуслуги размещена на портале и социальных сетях eGov.kz.

Обновление реализовано благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан», Министерства внутренних дел РК, Министерства здравоохранения РК, Министерства труда и социальной защиты и Государственного кредитного бюро.

