Государство возьмет ответственность за защиту прав ребенка — Закиева о проекте новой Конституции

Выступая на экспертной площадке «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее» в Астане, Динара Закиева отметила, что отдельный акцент в документе сделан на защите детей и института семьи.

По ее словам, в проекте Основного закона закреплена норма о государственной защите семьи и детства.

— В статье 30 проекта новой Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство берет на себя ответственность за обеспечение прав ребенка на социальную защиту, семью, охрану здоровья, образование и безопасность, — подчеркнула Закиева.

Она добавила, что защита прав детей уже закреплена в национальном законодательстве, включая закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», а также в ряде кодексов и нормативных актов.

Кроме того, с 2025 года в регионах начали работать специальные управления и отделы по защите прав детей, что усилило институциональную поддержку этой сферы.

По словам детского омбудсмена, системная работа ведется и по профилактике семейного неблагополучия.

— Конституция определяет не только юридические нормы, но и ценностные ориентиры развития общества. Укрепление конституционных гарантий прав человека и ребёнка является важным условием устойчивого и справедливого развития государства, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что за последние два года в Казахстане приняли 11 законов и программ, направленных на усиление системы защиты прав детей, а также запустили программу «Дети Казахстана» с 158 конкретными мерами.

Напомним, 12 февраля 2026 года был опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.