    10:51, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Государство сокращает участие в экономике: половину активов реализуют в 2026 году в Казахстане

    Снижение доли государства в экономике остается одним из ключевых условий для расширения предпринимательской инициативы и обеспечения равных возможностей. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Половину активов реализуют в 2026 году в Казахстане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, на сегодняшний день доля государства в экономике составляет 13,7% ВВП.

    В текущем году завершается реализация Комплексного плана приватизации до 2025 года. В то же время утвержден новый план оптимизации до 2030 года, который включает государственные компании в топливно-энергетическом комплексе, сферах промышленности, транспорта и связи, а также агропромышленном комплексе.

    — Поручаю акиматам, госорганам, компаниям уже начать соответствующую работу, чтобы обеспечить в 2026 году реализацию не менее половины активов, включенных в новый план, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Кроме того, Национальному офису по приватизации совместно с отраслевыми государственными органами поручено продолжить анализ сфер, которые пока не охвачены процессами оптимизации.

    Ранее сообщалось, что доходы бюджета Казахстана за год выросли на 2,9 трлн тенге.

    Теги:
    Правительство РК Легализация. Приватизация Экономика Олжас Бектенов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
