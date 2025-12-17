Доходы бюджета Казахстана за год выросли на 2,9 трлн тенге

По словам министра, несмотря на внешнее давление и волатильность мировой экономики, бюджетная система страны сохраняет устойчивость и позволяет выполнять все государственные обязательства.

— Доходы государственного бюджета составили 21,9 трлн тенге или 100,1% к плану. Рост к аналогичному периоду прошлого года — 2,9 трлн тенге. Доходы республиканского бюджета достигли 13,6 трлн тенге, рост — 1,8 трлн тенге, исполнение — 98%, — сообщил министр.

Местные бюджеты, по его словам, также показали устойчивую динамику поступлений. Их доходы составили 8,2 трлн тенге, перевыполнение — более 384 млрд тенге.

Министр отметил, что снижение мировой цены на нефть на 12 долларов по сравнению с прошлым годом и на 5,4 доллара ниже прогнозного уровня, а также сокращение экспорта на 3,8% привели к уменьшению налоговых поступлений от крупных предприятий на 37%.

— Несмотря на эти внешние факторы, параметр доходов сохраняется устойчивым и позволяет прогнозировать их исполнение. Тем самым все государственные обязательства — социальные выплаты, заработные платы, трансферты регионам, программы развития — будут исполнены, — пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что доходы республиканского бюджета Казахстана в 2026 году достигнут 19,2 трлн тенге.