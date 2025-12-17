Доходы бюджета Казахстана за год выросли на 2,9 трлн тенге
Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался на заседании Правительства об исполнении государственных финансов за 11 месяцев 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, несмотря на внешнее давление и волатильность мировой экономики, бюджетная система страны сохраняет устойчивость и позволяет выполнять все государственные обязательства.
— Доходы государственного бюджета составили 21,9 трлн тенге или 100,1% к плану. Рост к аналогичному периоду прошлого года — 2,9 трлн тенге. Доходы республиканского бюджета достигли 13,6 трлн тенге, рост — 1,8 трлн тенге, исполнение — 98%, — сообщил министр.
Местные бюджеты, по его словам, также показали устойчивую динамику поступлений. Их доходы составили 8,2 трлн тенге, перевыполнение — более 384 млрд тенге.
Министр отметил, что снижение мировой цены на нефть на 12 долларов по сравнению с прошлым годом и на 5,4 доллара ниже прогнозного уровня, а также сокращение экспорта на 3,8% привели к уменьшению налоговых поступлений от крупных предприятий на 37%.
— Несмотря на эти внешние факторы, параметр доходов сохраняется устойчивым и позволяет прогнозировать их исполнение. Тем самым все государственные обязательства — социальные выплаты, заработные платы, трансферты регионам, программы развития — будут исполнены, — пояснил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что доходы республиканского бюджета Казахстана в 2026 году достигнут 19,2 трлн тенге.