Государство будет поддерживать молодежь во всех начинаниях – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал молодежь страны быть патриотами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очевидно, что в современном, высококонкурентном мире успех никому не гарантирован по праву рождения. Он требует постоянной работы, прежде всего, над собой, своими компетенциями. Образование – это конечно важно. Но это всего лишь стартовая линия движения вперед. Учиться нужно всю жизнь, никогда не останавливайтесь. Каждое новое достижение – это новая точка отсчета. Потенциал человека безграничен. Радует, что молодежь Казахстана имеет четкую гражданскую позицию по основным вопросам развития государства, открыто ее выражает», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

По словам Президента, никаких препятствий к выражению молодежи по тем или иным актуальным вопросам нашей государственной общественной жизни никогда не будет.

«Я думаю, это правильный подход. Мы будем всегда прислушиваться к нашим молодым соотечественникам. Надо помнить непреложную истину: независимость страны, ее территориальную целостность следует отстаивать только разумной внутренней и внешней политикой, а не голосованием в международных организациях», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что народ может сохранить свою независимость только в рамках сильного сплоченного государства.

«Поэтому при всем многообразии мнений главное – не ослабить фундамент, на котором стоит независимый Казахстан. А это единство и ответственность всех граждан за будущее страны. Именно молодые казахстанцы должны идти в авангарде патриотизма. Формула отечественного патриотизма четкая и ясная: знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность и работоспособность. Праздный и лицемерный человек никогда не станет патриотом. Уверен, в этом зале собрались настоящие патриоты, которые хорошо знают достойную историю нашего народа, чтят нашу государственность и стремятся к большим целям. Со своей стороны государство будет всячески поддерживать молодежь во всех ее начинаниях», - заключил Глава государства.