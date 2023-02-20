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Государственный советник встретился с германскими парламентариями

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Февраля 2023, 14:49
Государственный советник встретился с германскими парламентариями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с делегацией германского Бундестага во главе с председателем парламентской группы «Германия-Центральная Азия» Ойгеном Шмидтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, включающий состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Ерлан Карин подробно ознакомил депутатов Бундестага с содержанием и значением проводимых в нашей стране политических реформ и особенностями предстоящих выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

Со своей стороны, члены германской парламентской делегации дали высокую оценку системному характеру политической модернизации в Казахстане и пожелали нашей стране успешного продвижения по пути демократических преобразований.


Фото: akorda.kz

Германия   Конституция   Ерлан Карин   Госсоветник РК  
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