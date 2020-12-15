Государственные награды вручили туркестанцам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости в торжественной обстановке аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил ряду туркестанцев государственные награды, присвоенные Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева за заслуги в государственной и общественной деятельности, вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На мероприятии «Тұғырлы бол, Тәуелсіздік», проходившем в здании областного Конгресс - холла» в городе Туркестане, среди награжденных медалями были известные люди и рядовые труженики страны.

Выступая на церемонии, аким области поздравил присутствующих с Днем Независимости. «За 29 лет наша страна достигла больших успехов. Мы стали сильной и процветающей страной, добились устойчивого развития, страна заняла достойное место в мире. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, позволив пересмотреть человеческие ценности. В этом году мои трудолюбивые земляки,, сплотившись, смогли преодолеть последствия ЧС. Духовная столица всего тюркского народа - Туркестан, с каждым днем становится все красивее и красивее, соприкасаясь с тайной древней истории и вызовом современного города. День Независимости - великий праздник для всех нас. Мы должны беречь это сокровище, беречь наше единство и усердно трудиться над тем, чтобы наша страна стала развитым государством во всех направлениях», - сказал Умирзак Шукеев.

По случаю Дня Независимости были отмечены и награждены около 80 граждан разных профессий, в том числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны труда, деятели культуры и науки, работники сферы образования, здравоохранения, промышленности и предприниматели Туркестанской области.

В ходе мероприятия орденом «Достык» II степени были награждены министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Турсынхан Кудайбергенов и председатель Совета директоров компании Group Арслан Хусейн.

В числе туркестанцев, кто был удостоен государственной награды, - заместитель председателя областного Совета ветеранов Кенжехан Тулебаев, руководитель аппарата акима Туркестанской области Ауельхан Тургумбеков. Их наградили орденом «Парасат».

Орденом «Құрмет» награжден председатель Туркестанского Совета ветеранов войны и труда Жаркынбек Кулбайымберулы, а медалью «Ерен еңбегі үшін» - медсестра Кентауской городской поликлиники Бейсенкуль Кудайбергенова. Орден «Еңбек Даңқы» вручили Аскару Кенехан - чабану крестьянского хозяйства «Аскар тау».

Помимо этого, медалями «Шапагат» были награждены руководитель благотворительного фонда «Шапағат» Шалтан Еркинбай и врач Келесской районной больницы Елдос Жаксыбаев.