Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Государственные награды вручили туркестанцам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Декабря 2020, 15:31
Государственные награды вручили туркестанцам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости в торжественной обстановке аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил ряду туркестанцев государственные награды, присвоенные Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева за заслуги в государственной и общественной деятельности, вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На мероприятии «Тұғырлы бол, Тәуелсіздік», проходившем в здании областного Конгресс - холла» в городе Туркестане, среди награжденных медалями были известные люди и рядовые труженики страны.

Выступая на церемонии, аким области поздравил присутствующих с Днем Независимости. «За 29 лет наша страна достигла больших успехов. Мы стали сильной и процветающей страной, добились устойчивого развития, страна заняла достойное место в мире. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, позволив пересмотреть человеческие ценности. В этом году мои трудолюбивые земляки,, сплотившись, смогли преодолеть последствия ЧС. Духовная столица всего тюркского народа - Туркестан, с каждым днем становится все красивее и красивее, соприкасаясь с тайной древней истории и вызовом современного города. День Независимости - великий праздник для всех нас. Мы должны беречь это сокровище, беречь наше единство и усердно трудиться над тем, чтобы наша страна стала развитым государством во всех направлениях», - сказал Умирзак Шукеев.

photo

По случаю Дня Независимости были отмечены и награждены около 80 граждан разных профессий, в том числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны труда, деятели культуры и науки, работники сферы образования, здравоохранения, промышленности и предприниматели Туркестанской области.

В ходе мероприятия орденом «Достык» II степени были награждены министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Турсынхан Кудайбергенов и председатель Совета директоров компании Group Арслан Хусейн.

photo


В числе туркестанцев, кто был удостоен государственной награды, - заместитель председателя областного Совета ветеранов Кенжехан Тулебаев, руководитель аппарата акима Туркестанской области Ауельхан Тургумбеков. Их наградили орденом «Парасат».

Орденом «Құрмет» награжден председатель Туркестанского Совета ветеранов войны и труда Жаркынбек Кулбайымберулы, а медалью «Ерен еңбегі үшін» - медсестра Кентауской городской поликлиники Бейсенкуль Кудайбергенова. Орден «Еңбек Даңқы» вручили Аскару Кенехан - чабану крестьянского хозяйства «Аскар тау».

Помимо этого, медалями «Шапагат» были награждены руководитель благотворительного фонда «Шапағат» Шалтан Еркинбай и врач Келесской районной больницы Елдос Жаксыбаев.

photo

photo

photo

photo


Туркестанская область   Акимат   День Независимости   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами