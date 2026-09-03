Государственные награды получили работники сферы образования Казахстана

В Казахстане 37 работников сферы образования получили государственные и ведомственные награды. Среди них школьные педагоги, специалисты организаций технического и профессионального образования и тренеры победителей и призеров международных олимпиад, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В Министерстве просвещения РК состоялась церемония награждения работников системы образования. Государственные и ведомственные награды им вручила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Фото: Министерство просвещения РК

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно высоко оценивает труд учителей и уделяет особое внимание повышению статуса педагогов. Вручённые сегодня государственные и ведомственные награды - это высокая оценка вашего профессионализма и вклада в развитие системы образования. Благодарю вас за самоотверженный труд на благо подрастающего поколения, — сказала Жулдыз Сулейменова.

Среди награжденных — школьные педагоги, специалисты организаций технического и профессионального образования, а также тренеры, подготовившие победителей и призеров международных олимпиад.

Фото: Министерство просвещения РК

Орденом «Құрмет» награждена Гүлия Нұрбақова.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» получили Лейла Асқарова, Асхат Әбдіқұлов, Елдана Бахытжан, Антон Васильев, Айгүл Жоламанова, Мұхтар Қабақ, Руслан Молдашев, Марат Нысанбаев и Кәмилә Сыдықова.

Фото: Министерство просвещения РК

Медалью «Шапағат» награждены Шынарай Бадамбекова, Аида Дәулетова и Дінмұхаммед Оразбаев.

Ведомственную медаль «Еңбек ардагері» получили Алмагуль Боранбаева, Гульнар Сарсембаева и Бигайша Шаукенова.

Фото: Министерство просвещения РК

Еще 11 работников образования награждены медалью «Ыбырай Алтынсарин», девять — нагрудным знаком «Білім беру саласының үздігі».

Почетный диплом «Техникалық және кәсіптік білім беру ісінің үздігі» вручен Талгату Туремуратову.

Напомним, в июне Президент Казахстана наградил лучших медицинских работников.