ГОСТ на шаурму в России планируют утвердить до конца года

Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

— Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года. Хочу подчеркнуть, что стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям — даст уверенность в том, что они покупают, — заявил он.

Глава организации отметил, что работа над этим стандартом вызвала очень живой интерес и у экспертов, и у потребителей. На текущий момент завершается доработка первой редакции ГОСТа, учитывая все конструктивные замечания и предложения, которые поступили в ходе публичного обсуждения.

В декабре 2024 года Протасов обещал, что ГОСТ на шаурму утвердят до конца 2025 года. Тогда утверждалось, что работа над первой редакцией стандарта завершена. Тогда же глава Роскачества анонсировал новые проверки точек продажи шаурмы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказал Турции в эксклюзивных правах на традиционный турецкий донер.