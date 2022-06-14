14 Июня 2022 18:31

Госсоветником РК назначен Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерлан Карин назначен Государственным советником РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции Республики Казахстан назначить Карина Ерлана Тынымбайулы Государственным советником Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа, подписанного Президентом РК.

Ранее сообщалось, что Президент РК подписал Указ о Государственном советнике РК.

Карин Ерлан Тынымбаевич родился в 1976 году в селе Аксу Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, историк.

В 1999 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, аспирант факультета философии и политологии.

Кандидат политических наук.

С 1997 г. - учитель истории и географии средней школы №33 города Актобе.

С марта 1998 г. - сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.

С июля 2000 г. - директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

С 2002 г. - внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2003 г. - первый заместитель председателя Республиканской партии «Асар», генеральный директор Международного института современной политики.

С июня 2004 г. - руководитель Центра антитеррористических программ.

С мая 2006 г. - советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.

С февраля 2008 г. - заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2008 г. - секретарь НДП «Нур Отан» по стратегическому развитию.

С декабря 2013 г. - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).

С октября 2014 г. - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С февраля 2017 г. - председатель правления АО «РТРК «Казахстан».

С апреля 2019 по июль 2020 гг. - советник Президента Республики Казахстан.

С июля 2020 г. - помощник Президента Республики Казахстан.

5 января 2022 года Указом Главы государства назначен Государственным секретарем Республики Казахстан.