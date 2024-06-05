Госсоветник РК: Внутри госаппарата происходят глубокие изменения поведенческой модели

«Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform.

I. В чем суть Справедливого Казахстана?

В сфере внутренней политики информационные повестки всегда быстро сменяют друг друга. В какой-то период в центре дискуссии были политреформы, выборы, кадровые назначения, затем противодействие семейному насилию, борьба с паводками.

Однако, несмотря на то что все структуры государственного аппарата сконцентрированы на решении текущих задач, в то же время продолжается большая работа по продвижению основного курса госполитики.

Идеологическая платформа страны на новом этапе развития сформулирована Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте, на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как «Справедливость». Соответственно ключевой идеологемой проводимого государственного курса является «Справедливый Казахстан».

«Справедливый Казахстан» — это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общест­венного сознания. Идея «Справедливого Казахстана» возникла не вчера и не в последние 2–3 года, как может показаться. На основополагающие принципы справедливости Касым-Жомарт Токаев ориентируется с первых дней своего президентства.

Еще в своей первой речи при вступлении в должность Президента Касым-Жомарт Токаев сказал: «В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строи­тельства процветающего, демократического, справедливого Казахстана».

Впоследствии в своих предвыборных платформах на президентских выборах 2019 и 2022 годов Касым-Жомарт Токаев обозначил «справедливость» ключевым принципом своей политики. После трагических январских событий идея построения справедливого государства стала идеологической доминантой не только в государственной политике, но и во всем обществе.

В идее справедливости совпали запрос общества и видение государства. В этом смысле «Справедливый Казахстан» стал консолидирующей идеей. Здесь стоит отдельно уточнить смысловое значение терминов «справедливость» и «справедливое государство». Справедливость — это совсем не всеобщая уравниловка. Справедливость — это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности. Именно такая интерпретация и осмысление понятия «справедливость» является сквозной темой всех направлений реформ.

Поэтому идея справедливости легла в основу многих конкретных государственных решений за последние годы. Например, в рамках конституционной реформы 2022 года в Основном законе было закреплено право собственности народа на землю и ее недра, животный и растительный мир, другие природные ресурсы. На практике этот принцип реализован через программу «Нацфонд — детям», согласно которой теперь половина от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда распределяется на специальные накопительные счета детей.

В качестве примеров практического воплощения принципов справедливости можно также назвать возвращение в страну незаконно полученных активов на общую сумму свыше 1 трлн тенге, возврат в государственную собственность более 5 млн га неиспользуемых земель, а также создание общественного фонда «Қазақстан халқына» и ежегодное перечисление на его счета не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына».

Другими словами, Справедливый Казахстан — это не искусственный конструкт власти, как некоторые могут опрометчиво предположить, а идейный стержень стратегического курса Президента. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что свою главную миссию видит в построении Справедливого Казахстана. Весь комплекс системных реформ в политической, экономической и социокультурной сферах ориентирован в первую очередь на достижение данной стратегической цели. Именно в этом заключается глубинный замысел Президента по кардинальной и синхронной модернизации нашей страны.

II. Новая идеологическая платформа

Реализуемая с 2019 года политика Президента Касым-Жомарта Токаева, получившая свое идеологическое оформление в концепции «Справедливого Казахстана», основывается на пяти базовых концептах. Все они выдвигались Главой государства в разное время и поэтапно внедрялись в политическую практику.

Первый концепт «разные мнения — единая нация» отвечает на вопрос «ЧТО есть Справедливость и Справедливый Казахстан?». Речь идет о поиске и выработке взаимоприемлемых решений на основе равноправной и конструктивной дискуссии. Принцип равноправия очень важен в построении Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин, независимо от социальной, этнической, языковой и конфессиональной принадлежности, имеет равные права и возможности для реализации своего личностного потенциала.

На основе второго концепта, «слышащее государство», определяется, КАК надо устанавливать Справедливость — через действенную обратную связь с населением.

При этом суть «слышащего государства» заключается не только в оперативном и эффективном решении проблем граждан, но и в том, что по всем ключевым вопросам развития страны принимаются взвешенные консолидированные решения с учетом широкого спектра общественного мнения. Наиболее яркий пример «слышащего государства» в действии — это состоявшийся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Третий концепт, «Закон и Порядок», определяет выбор методов и средств установления справедливости, то есть отвечает на вопрос «КАКИМ ОБРАЗОМ устанавливается Справедливость?». Неукоснительное соблюдение законности, равенство всех перед законом и, самое главное, неотвратимость наказания — это обязательные условия для утверждения справедливости в обществе. Практическая реализация здесь очень важна. Особенно это касается громких кейсов противодействия семейно-бытовому насилию, борьбы с коррупцией. Неизбежность наказания за преступления — это не только демонстрация принципа справедливого правосудия, но и показатель общественного доверия к судебной системе и государству в целом.

При этом надо понимать, что обеспечение законности и правопорядка — задача не только государства. Необходимо, чтобы и сами граждане последовательно участвовали в укоренении в нашем обществе принципа «Закон и Порядок».

Четвертый концепт, «сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», задает институциональные рамки Справедливого Казахстана, то есть отвечает на вопрос «КАКИМ должен быть Справедливый Казахстан?».

Четыре пакета политических реформ 2019–2021 годов и программа политической модернизации 2022 года были направлены на практическую реализацию данного концепта. В результате за эти годы сформирован новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

И пятый концепт, «Адал азамат», определяет зримые контуры духовно-нравственного развития нашего социума и дальнейшей эволюции гражданского общества, отвечая на вопрос «КТО формирует Справедливый Казахстан?».

Как подчеркнул Глава государства, «Адал азамат» — это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего.

Говоря об идеологической платформе, надо подчеркнуть, что здесь речь идет не о тотальном или искусственном насаждении каких-то пропагандистских догм, а о культивировании консолидирующих и реальных ценностей, формирующих духовное единство нашего общества.

В целом предложенная Главой государства идеологическая платформа задает актуальную повестку для всех ключевых направлений дальнейшей всесторонней модернизации страны.

III. Необратимость перемен

Нередко в разного рода публикациях и комментариях поднимается вопрос: «А где же результаты реформ, где обещанные изменения? Где он, ваш Новый Казахстан?»

Во-первых, перемены не происходят в одночасье, невозможно вдруг взять и проснуться в другой стране. Реализация реформ требует колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим. Но перемены происходят. Любая реформа — это кропотливая и сложная работа. И кто бы что ни говорил, Казахстан продолжает идти по пути реформ.

Во-вторых, в нашей стране за последние пять лет произошли не просто какие-то локальные преобразования, а кардинальные системные изменения во многих сферах.

Посудите сами — всего за три года была полностью переформатирована вся политическая система. В результате политических реформ 2019–2021 годов, кульминацией которых стала конституционная реформа 2022 года, в стране значительно укрепились статус и роль государственных институтов. Начал работу Конституционный суд, сокращены полномочия Президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введена смешанная избирательная система, упрощена процедура регистрации партий. Впервые внедрена прямая выборность сельских акимов. По итогам выборов в 2021–2023 годах корпус акимов сельских округов обновился на две трети. В прошлом году в пилотном режиме впервые проведены выборы акимов районов и городов областного значения, которые с 2025 года будут проводиться на постоянной основе. Более того, реформы стали не только уникальным опытом для политической практики Казах­стана, но и новацией для широкого геополитического окружения, запустив новый тренд в регионе.

В-третьих, параллельно политическим реформам реализуются важные преобразования в экономической и социально-гуманитарной сферах.

Претворяются в жизнь важные инициативы и конкретные проекты, нацеленные на повышение благополучия граждан. Результаты этой системной и комплексной работы видны уже сейчас. Более чем в два раза вырос размер минимальной оплаты труда, что позитивно отразилось на доходах около 1,8 млн граждан. Повышены статус и престиж учителей, врачей, ученых, существенно усилена их социальная защита и увеличены зарплаты.

По инициативе Главы государст­ва введена возможность снятия части пенсионных накоп­лений для улучшения жилищных условий и лечения, которой уже воспользовались около одного миллиона граждан. Полным ходом идет реализация масштабных национальных инфраструктурных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которых возводятся сотни школ и медицинских объектов во всех регионах страны.

Но самое главное — реформы бесповоротно поменяли характер общественных отношений, изменился политический менталитет нации, усилилась граж­данская активность, выросла степень гражданского участия и солидарности, общественное мнение стало весомым элементом политической жизни. И эти перемены политической культуры носят уже необратимый характер.

Таким образом, в стране произошли и продолжают происходить кардинальные перемены, реализуются системные реформы, и их уже не остановить.

IV. Новая общественная этика

Масштабные реформы в политике и экономике не принесут результата, если не будут изжиты морально устаревшие стереотипы и комплексы в общественном сознании и поведенческих моделях людей. Архаика и прогресс несовместимы.

Например, ориентируясь на пожелания общественности, в 2022 году была внедрена смешанная система выборности депутатов Мажилиса и маслихатов. К сожалению, на практике выборы в некоторых одномандатных округах сопровождались, наряду с позитивными, и рядом негативных моментов. Буду откровенен, в ряде округов мы стали свидетелями вовсе не политической борьбы в виде свободной конкуренции программ и идей. Там на первое место вышли проявления трайбализма, а в некоторых случаях даже были предприняты попытки войти во власть со стороны криминальных элементов.

Абсолютно ясно, что невозможно построить справедливое общество без формирования новой политической культуры, без обновления общественной этики на основе созидательных ценностей. Поэтому в своей Атырауской речи Президент сформулировал перечень базовых общенациональных ценностей:

— Независимость и Патриотизм;

— Единство и Солидарность;

— Справедливость и Ответственность;

— Закон и Порядок;

— Трудолюбие и Профессионализм;

— Созидание и Новаторство.

Глава государства придал общенациональным ценностям концептуальную структуру, свел их в единую систему идеологических ориентиров, следование которым поможет сформировать новое качество нации.

Поэтому данная идеологически-гуманитарная платформа должна стать ключевым вектором всех направлений внутренней политики: образовательной, воспитательной, культурно-просветительской работы.

В целях реализации инициатив курултая был принят комплексный план, состоящий из 40 пунктов. В рамках этого плана до конца года ожидается принятие девяти законов, три из которых уже, кстати, приняты Парламентом и подписаны Президентом, в скором времени будет утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Также предусмотрена разработка других концептуальных документов, конкретных проектов и мероприятий.

В целом, поступательное и методичное продвижение системы общенациональных ценностей, в отличие от стандартной пропаганды, пусть и не приносит мгновенного эффекта, но в стратегической перспективе более действенна.

Новая ценностная матрица должна формироваться посредством каждодневных поступков каждого члена общества, через элементы повседневной жизни. Вот почему власть активно продвигает экологическую акцию «Таза Қазақстан». Многие, наверное, давно уже заметили, что Глава государства практически в каждом своем публичном выступлении говорит о важности этой общенациональной кампании. Потому что обновление страны начинается, элементарно, с чистоты наших собственных подъездов, дворов и улиц, с изменения культуры поведения каждого из нас.

Таким образом, формирование новой общественной этики является необходимым ключевым условием для прогрессивного развития страны, чтобы проводимые реформы обрели поступательный характер.

V. Redline общественных дискуссий

В силу объективных причин, таких как, например, открытость нашего общества, углубление экономических реформ, интенсивное развитие новых форм коммуникаций, постоянно происходит эволюция структуры общества. Расширяется и усложняется общественно-политическое пространство: появляются новые страты, социальные группы и субкультуры, палитра политических и идеологических взглядов становится все более мозаичной.

Сегодня в нашем обществе есть приверженцы разных политических взглядов: либералы, социалисты, консерваторы, правые, левые, центристы. Все они исповедуют разные политические идеалы и ценности. Поэтому важно, наряду с развитием плюрализма, нам всем ориентироваться в первую очередь на единые общенациональные интересы.

Здесь надо избегать не только каких-то, скажем, деструктивных действий, но и даже любой провокационной, конфликтной риторики. К сожалению, есть примеры, когда отдельные одиоз­ные личности, порой даже не совсем адекватные, пытаются манипулировать общественным мнением, агрессивно навязывая большинству свою субъективную, предвзятую точку зрения.

В общественных дискуссиях должна быть обозначена так называемая «красная линия» — redline, выход за которую несет риски для общественной стабильности и противоречит общенациональным интересам страны. Красные линии — это не табу, не цензура и не запрет на обсуждение каких-то тем и вопросов. Это призыв к соблюдению корректности и сдержанности в политических дискуссиях.

Все участники публичного поля, особенно общественники, СМИ, блогеры, гражданские активисты не должны допускать какого бы то ни было раскола в обществе и нагнетания конфликт­ности по таким чувствительным для нашего общества темам, как:

— межэтнические отношения и языковой вопрос;

— религиозные отношения;

— вопросы внешней политики.

По этим вопросам в нашем обществе есть здравое понимание недопустимости конфронтационной риторики, резких, эмоциональных заявлений. Здесь возможны дискуссии только профессионального характера, исключительно в кругу профильных специалистов и экспертов.

Государство будет жестко пресекать любые поползновения, направленные на раскачивание и раскол нашего общества, действуя при этом строго в правовом поле. Здесь главным принципом является «неприемлемость крайностей». Мы за духовность, но против фанатизма и мракобесия, за патриотизм, но против ксенофобии и национализма, за либерализм, но против вседозволенности и нигилизма. Все граж­дане, особенно вовлеченные в общественно-политическую жизнь, независимо от своих политических взглядов и пристрастий, должны ставить общенацио­нальные интересы, сохранение и укрепление государственности превыше всего.

VI. Постоянный диалог власти и общества

Основным приоритетом государства в сфере внутренней политики было и остается обеспечение общественной стабильности. В том числе через сохранение национального единства, гражданского мира, межэтнического и межконфессионального согласия.

Работа в сфере внутренней политики требует постоянного поиска новых методов, новых инструментов, форм и механизмов для выстраивания точек общественной консолидации и обеспечения внутриполитической стабильности.

Есть распространенное мнение, что внутренняя политика — некий набор политтехнологий и пропаганда. Это глубокое заблуждение. Все это всего лишь сопутствующие инструменты. Никакие политтехнологии не заменят прямую конкретную работу с людьми. Внутренняя политика — в первую очередь, непосредственная работа с населением. Надо просто разговаривать с людьми, поддерживать постоянный диалог. При этом важно не впадать в ошибку, воспринимая самых громогласных как единственных выразителей общественного мнения. Нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог. Поэтому для госаппарата сегодня на первый план выходит умение постоянно поддерживать прямую коммуникацию со всеми социальными группами и субъектами гражданского сектора.

VII. Новая закалка госаппарата

Сейчас госслужащим приходится работать в совершенно новых условиях. С одной стороны, растут требования к ним со стороны государства — как квалификационные, так и процессуально-нормативные и даже морально-поведенческие. С другой — граждане тоже стали более требовательны к госслужащим. Госучреждения становятся более открытыми, госслужащие разного уровня чаще выступают публично для освещения и разъяснения своей деятельности.

В результате происходят изменения в поведенческой модели внутри госаппарата, процесс принятия решения становится более прозрачным и эффективным. Особенно это было заметно во время недавних паводков.

Все аварийные, специальные службы и местные акиматы в условиях чрезвычайной ситуации работали в круглосуточном режиме. Было проведено несколько оперативных совещаний на уровне Главы государства и Правительства. Президент вылетал в наиболее пострадавшие регионы, чтобы лично проконтролировать ситуацию на местах. Надо отметить, что Глава государства все эти годы всегда в такие моменты старается быть вместе со своими согражданами, поддерживать их в трудную минуту. Самая главная задача государства — это защита и спасение жизни людей. Поэтому все силы были мобилизованы в первую очередь на эвакуацию населения. В результате за весь период масштабных наводнений спасателями было эвакуировано более 119 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей.

Власть вновь продемонстрировала, что в условиях чрезвычайных ситуаций она не теряет инициативу, оперативно и адекватно реагирует на складывающуюся обстановку. При этом, будучи по своей сути многозадачной системой, государство продолжает в непрерывном режиме выполнять все свои каждодневные обязательства, параллельно решая множество разнообразных вопросов, от обеспечения национальной безопасности до благоустройства населенных пунктов.

Таким образом, государственный аппарат приобретает очень важный опыт работы в новых условиях, одновременно решая актуальные вопросы и реализуя масштабные реформы во всех сферах жизни общества. И обретенная в ходе решений текущих вопросов закалка госаппарата, несомненно, поможет успешному выполнению поставленных Главой государства задач по всесторонней модернизации страны.

VIII. Созидательная повестка

Некоторые считают, дескать, в свое время мы провозгласили независимость, определили границы, создали государственные институты, законодательную базу — значит, политическая миссия нации давно уже выполнена. Нет, теперь перед нами стоит задача защищать нашу Независимость, развивать наше государство и увеличивать его мощь, повышать благосостояние наших граждан. Поэтому главным содержанием внутренней повестки является сохранение и укрепление нашей идентичности и нашего образа жизни. Это то, что отличает нас от других стран, других народов, других культур. Это наши исторические корни, особенности нашей ментальности, наша полиэтничность и полиязычность, разнообразие культур и религиозная толерантность, наше умение находить друг с другом общий язык, присущая нам взаимоподдержка и солидарность. Все это в совокупности и составляет наш Казахстанский образ жизни.

Иными словами, нам как прогрессивной нации важно всегда и во всем следовать своим собственным стратегическим курсом, твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы, свой образ жизни. Нам не нужно вестись на провокации и информационные вбросы извне, не нужно следовать чужим информационным и идеологическим повесткам, надо ориентироваться только на свою внутреннюю повестку. И эта повестка направлена не «против кого-то или чего-то», а «ради» и «во благо». В этом и заключается ее созидательность, нацеленность на развитие, модернизацию и реформы.

Принцип следования своей повестке и своим национальным интересам неоднократно подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев. Например, в рамках недавнего визита в Сингапур Глава государства выступил со специальной лекцией, в которой особо отметил, что наша страна открыта для взаимодействия со всем миром, но мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана. Президент подчеркнул, что нейтралитет нашей страны — это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения.

Казахстан свою внутреннюю и внешнюю политику выстраивает не в угоду кому-то или каким-то трендам. Мы ориентируемся на собственную повестку развития, прежде всего на наши национальные интересы. В мире глобальной политики нет места для сантиментов и наивности. Мнение, что будто политика многовекторности или нейтралитета самая простая и удобная, — это миф и дилетантство. Сбалансированная многовекторная политика, которую проводит Казахстан, сопряжена с колоссальными усилиями и невероятно трудна, особенно сейчас, когда поляризация мира стремительно нарастает. Однозначно, такая политика дается нелегко. Но это самый оптимальный курс с учетом нашего геополитического расположения и интересов страны.

Поэтому в таких непростых условиях нам важно сохранять внутреннее единство и общественную консолидацию, основанные на защите исключительно национальных интересов и продвижении собственной повестки.