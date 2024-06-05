Госсоветник РК: нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог
Основным приоритетом государства в сфере внутренней политики было и остается обеспечение общественной стабильности. В том числе через сохранение национального единства, гражданского мира, межэтнического и межконфессионального согласия, написал Государственный советник Ерлан Карин в статье «Консолидация и развитие», передает агентство Kazinform.
По мнению госсоветника, работа в сфере внутренней политики требует постоянного поиска новых методов, новых инструментов, форм и механизмов для выстраивания точек общественной консолидации и обеспечения внутриполитической стабильности.
— Есть распространенное мнение, что внутренняя политика — некий набор политтехнологий и пропаганда. Это глубокое заблуждение. Все это всего лишь сопутствующие инструменты. Никакие политтехнологии не заменят прямую конкретную работу с людьми. Внутренняя политика — в первую очередь, непосредственная работа с населением. Надо просто разговаривать с людьми, поддерживать постоянный диалог. При этом важно не впадать в ошибку, воспринимая самых громогласных как единственных выразителей общественного мнения. Нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог. Поэтому для госаппарата сегодня на первый план выходит умение постоянно поддерживать прямую коммуникацию со всеми социальными группами и субъектами гражданского сектора, — написал Ерлан Карин.
Напомним, «Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.