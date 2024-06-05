Госсоветник РК: нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог

— Есть распространенное мнение, что внутренняя политика — некий набор политтехнологий и пропаганда. Это глубокое заблуждение. Все это всего лишь сопутствующие инструменты. Никакие политтехнологии не заменят прямую конкретную работу с людьми. Внутренняя политика — в первую очередь, непосредственная работа с населением. Надо просто разговаривать с людьми, поддерживать постоянный диалог. При этом важно не впадать в ошибку, воспринимая самых громогласных как единственных выразителей общественного мнения. Нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог. Поэтому для госаппарата сегодня на первый план выходит умение постоянно поддерживать прямую коммуникацию со всеми социальными группами и субъектами гражданского сектора, — написал Ерлан Карин.