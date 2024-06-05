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    15:46, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Госсоветник РК: нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог

    госсоветник
    Фото: akorda.kz

    Основным приоритетом государства в сфере внутренней политики было и остается обеспечение общественной стабильности. В том числе через сохранение национального единства, гражданского мира, межэтнического и межконфессионального согласия, написал Государственный советник Ерлан Карин в статье «Консолидация и развитие», передает агентство Kazinform.

    По мнению госсоветника, работа в сфере внутренней политики требует постоянного поиска новых методов, новых инструментов, форм и механизмов для выстраивания точек общественной консолидации и обеспечения внутриполитической стабильности.

    — Есть распространенное мнение, что внутренняя политика — некий набор политтехнологий и пропаганда. Это глубокое заблуждение. Все это всего лишь сопутствующие инструменты. Никакие политтехнологии не заменят прямую конкретную работу с людьми. Внутренняя политика — в первую очередь, непосредственная работа с населением. Надо просто разговаривать с людьми, поддерживать постоянный диалог. При этом важно не впадать в ошибку, воспринимая самых громогласных как единственных выразителей общественного мнения. Нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог. Поэтому для госаппарата сегодня на первый план выходит умение постоянно поддерживать прямую коммуникацию со всеми социальными группами и субъектами гражданского сектора, — написал Ерлан Карин.

    Напомним, «Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Казахстан Госсоветник РК Политика Ерлан Карин
    Сайра Амантаева
    Автор
    Сайра Амантаева
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