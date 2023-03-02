Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
2 Марта 2023, 20:17
Фото: akorda.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.
Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.
В свою очередь, Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.
В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное