Госсоветник и члены Национального курултая и Совета по молодежной политике приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

В Астане прошла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Государственный советник Ерлан Карин, члены Национального курултая и Совета по молодежной политики при Президенте также поддержали акцию и приняли участие в субботнике.

В целом на территории столицы в этом году планируется высадить более миллиона саженцев клена, вяза, липы, ясеня и других лиственных пород.

Общественники и молодежные активисты выразили готовность участвовать в акции и в дальнейшем. Они отметили, что экологическая акция «Таза Қазақстан» не только способствует обустройству улиц и дворов, но также сплачивает общество, пробуждает в нем дух солидарности.

Общереспубликанская кампания «Таза Қазақстан» не ограничивается проведением однодневных субботников и месячников. В течение всего года будет организована работа по благоустройству и озеленению городов и сел по всей стране.