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    13:26, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Госсоветник и члены Национального курултая и Совета по молодежной политике приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

    Госсоветник и члены Национального курултая и Совета по молодежной политике приняли участие в акции «Таза Қазақстан»
    Фото: Акорда

    В Астане прошла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Государственный советник Ерлан Карин, члены Национального курултая и Совета по молодежной политики при Президенте также поддержали акцию и приняли участие в субботнике.

    В целом на территории столицы в этом году планируется высадить более миллиона саженцев клена, вяза, липы, ясеня и других лиственных пород.

    Общественники и молодежные активисты выразили готовность участвовать в акции и в дальнейшем. Они отметили, что экологическая акция «Таза Қазақстан» не только способствует обустройству улиц и дворов, но также сплачивает общество, пробуждает в нем дух солидарности.

    Общереспубликанская кампания «Таза Қазақстан» не ограничивается проведением однодневных субботников и месячников. В течение всего года будет организована работа по благоустройству и озеленению городов и сел по всей стране.

    Теги:
    Таза Қазақстан Госсоветник РК Регионы Казахстана Регионы Астана Экология Общество Ерлан Карин Молодежь Благоустройство Национальный курултай
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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