Госслужащие должны быть ориентированы на результат – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость формирования менталитета госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серьезный вопрос – менталитет и стиль работы госслужащих. Они должны быть ориентированы на результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание ответственности. С другой стороны апатия, безынициативность, нерешительность – это также результат чересчур пристального внимания правоохранительных органов к работе госслужащих. Нередко управленческие решения трактуются как коррупционно мотивированные», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«В этой ответственной работе не может быть предвзятости. В итоге забюрократизированный процесс согласований приводит к принятию выхолощенных документов, ориентированных на формальную сторону, исполнение поручений, а не на достижение реальных результатов», - добавил Глава государства.

По словам Президента, перед страной стоит большая задача подготовки реформы госуправления.

«То есть, здесь мы должны работать согласованно. Порой именно из-за такой порочной системы мы теряем квалифицированных и мотивированных специалистов. С другой стороны, нужно ставить системные барьеры такому распространенному явлению, как пустой креатив и тактика быстрых побед любыми способами.

Как правило, такие победы являются показухой и достаются дорогой ценой, подогнанной статистикой, неэффективными тратами, простаивающими заводами и неиспользуемой инфраструктурой. В целом проблем много, но готовых рецептов нет. Поэтому требуются вдумчивые конструктивные обсуждения, выработка практических решений», - заключил Глава государства.