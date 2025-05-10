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    10:01, 10 Май 2025 | GMT +5

    Госсекретарь США предложил Пакистану помощь в организации переговоров с Индией

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Марко Рубио
    Фото: Х / @marcorubio

    Госсекретарь США Марко Рубио вечером в пятницу, 9 мая, по времени США пообщался с главой армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Рубио также предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, заявила представитель Госдепа.

    Ранним утром в субботу Пакистан объявил о начале военной операции против Индии в ответ на ее ракетные атаки по своим авиабазам часом несколькими часами ранее. Власти Индии заявили о готовности ответить на эскалацию.

    Теги:
    Пакистан Переговоры Индия Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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