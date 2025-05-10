Госсекретарь США предложил Пакистану помощь в организации переговоров с Индией

Госсекретарь США Марко Рубио вечером в пятницу, 9 мая, по времени США пообщался с главой армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио также предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, заявила представитель Госдепа.

Ранним утром в субботу Пакистан объявил о начале военной операции против Индии в ответ на ее ракетные атаки по своим авиабазам часом несколькими часами ранее. Власти Индии заявили о готовности ответить на эскалацию.