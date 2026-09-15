Господдержка кино на 6,2 млрд теңге: какие фильмы выйдут в прокат до конца года

В Казахстане с начала года при господдержке завершено производство пяти художественных фильмов. До конца года планируется завершить еще 17 кинопроектов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

— На оказание государственной финансовой поддержки Центру кино в 2025 году было выделено 2,6 млрд. теңге и 3,6 млрд. теңге в 2026 году, — говорится в ответе ведомства.

На сегодняшний день 2,5 млрд теңге направлено Центру кино на производство кинопроектов, отобранных по итогам конкурсных отборов 2024 и 2025 годов.

Всего сейчас в производстве находятся 20 кинопроектов. До конца 2026 года планируется завершить 17 из них: 12 художественных фильмов, один короткометражный, три анимационных и один документальный фильм.

Для сравнения, в 2025 году было завершено семь кинопроектов: один художественный, три документальных и три анимационных фильма.

За период с января по август 2026 года завершено 5 художественных фильмов.

При этом в 2025 году в широкий прокат вышло 10 фильмов: «Капитан Байтасов», «Игроманка», «Qaitadan», «90+1», «Ароматное сердце», «Тезек», «Joqtau», «Fake-овый арман», «Тарлан» и анимационный фильм «Алтын адам».

С января по настоящее время в прокат вышло 6 фильмов: «Жұмақтан билет», «Әбіл», «Осенний бриз», «Құт», «38. Соңғы нүкте», «Бүркітші». Также в текущем году в прокате был представлен документальный фильм «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда».

До конца года в прокат планируется выпустить художественный фильм «Mugalim» (8 октября т. г.) и анимационный фильм «Алан туралы аңыз» (22 октября т. г.), произведенные за счет господдержки.

Напомним, что фильм «Mūğalım» вошел в конкурсную программу «New Directors» 74 международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне — одного из старейших и престижных кинофестивалей мира, который пройдет в Испании с 18 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, как ИИ может удешевить производство казахстанского кино и вывести его на мировой рынок.