Как ИИ может удешевить производство казахстанского кино и вывести его на мировой рынок

Искусственный интеллект может не только изменить стоимость производства фильмов, но и дать Казахстану новые возможности для продвижения собственного контента на мировом рынке. Об этом заявил основатель Astana AI Film Festival (AAIFF) Алмас Жали на брифинге в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, традиционное производство фильма требует значительных затрат на съемки, монтаж, постпродакшн, VFX и CGI. При этом развитие AI-технологий позволяет оптимизировать отдельные этапы создания фильма.

— Если говорить о традиционном кино, то примерно 40% расходов может приходиться на монтаж. Сейчас эта доля может составлять около 20%. Потому что мы используем AI, синтез и другие технологии, — отметил Алмас Жали.

Он также привел в пример стоимость крупных казахстанских кинопроектов. По словам Жали, производство одного из самых дорогих частных фильмов в истории страны обошлось примерно в 720–730 млн теңге.

При этом, считает основатель AAIFF, значение кино для страны не ограничивается экономикой самого производства. Фильмы способны формировать представление зарубежной аудитории о государстве, влиять на его репутацию и в дальнейшем привлекать туристов и инвесторов.

В качестве примера Жали привел фильм «Борат», который, по его словам, оказал заметное влияние на то, каким Казахстан воспринимается за рубежом.

— Когда мы говорим о Казахстане, многие за рубежом в первую очередь вспоминают «Бората». Это показывает, насколько сильно кино может влиять на репутацию страны, — сказал он.

По его мнению, Казахстану необходимо создавать собственный контент, который будет формировать более современный и разнообразный образ страны.

— Наша задача — создавать такой контент о Казахстане, который будет интересен миру и сможет работать на репутацию нашей страны, — отметил Жали.

Он считает, что развитие AI-технологий может помочь отечественным авторам создавать больше проектов, экспериментировать с форматами и выходить на международную аудиторию.

— Мы хотим, чтобы контента о Казахстане становилось больше, чтобы он формировал наше представление о стране за рубежом и показывал Казахстан таким, каким мы хотим его видеть, — добавил основатель AAIFF.

Отметим, на международный конкурс Astana AI Film Festival поступили восьми тысяч фильмов из 125 стран. Сам фестиваль в столице пройдет в начале октября.