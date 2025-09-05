РУ
    Госнаграды от имени Президента вручил работникам нефтегазовой отрасли Олжас Бектенов

    В преддверии Дня работников нефтегазовой отрасли от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил специалистам и ветеранам отрасли государственные награды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Фото: Правительство

    Награждены:

    Орденом «Парасат»

    • Максим Досмаилов – ветеран труда;
    • Бахыт Иманбаев – директор филиала ТОО «КазМунайГаз Инжиниринг»;
    • Мусабек Исаев – ветеран труда;
    • Кундыз Нупов – ветеран труда.

    Орденом «Құрмет»

    • Орынша Абдрахманова – ветеран труда;
    • Жаксылык Мынжасаров – ветеран труда;
    • Ыбырай Сейитов – главный геолог ТОО «Эмбаведьойл»;
    • Еркин Ыбыраев – оператор по добыче нефти и газа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

    Орденом «Еңбек Даңқы» III степени

    • Алибек Ахметов – оператор нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»;
    • Куат Габдуллин – машинист технологических насосов производства кокса и серы ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
    • Ануарбек Дадешев – ветеран труда;
    • Нариман Дуйсекенов – машинист производства переработки и транспортировки нефтепродуктов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
    • Жанболат Жумагалиев – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
    • Айша Жумалиева – оператор по добыче нефти и газа АО «Өзенмұнайгаз»;
    • Сейилхан Жусипбеков – ветеран труда;
    • Ермеккали Махамбетов – водитель нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»;
    • Жанбырбай Ниетбаев – инженер по подземному и капитальному ремонту скважин ТОО «ӨзенМұнайСервис»;
    • Гариполла Тумангалиев – инженер-механик филиала «Казахстан» компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»;
    • Владимир Усачев – машинист технологических компрессоров ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

    Медалью «Ерен еңбегі үшін»

    • Болат Байназаров – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
    • Арман Бекмагамбетов – ведущий инженер-механик департамента добычи нефти и газа АО «Ембімұнайгаз»;
    • Сара Ержанова – ветеран труда;
    • Калия Ермышева – ветеран труда;
    • Алибек Жанибеков – региональный менеджер по производству и развитию бизнеса ТОО «QHSE-Akbarys»;
    • Амандык Кашаков – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
    • Айман Кенжебаева – инженер по добыче нефти и газа производственного управления «Жетыбаймұнайгаз» АО «Маңғыстаумұнайгаз»;
    • Бисенбай Кожалақов – водитель погрузчика производственного управления «Жетыбай Сервис» ТОО «Oil Services Company»;
    • Сакен Онгарбаев – оператор очистного устройства цеха водопожаротушения и промышленной канализации ТОО «PetroKazakhstan Oil Products»;
    • Максет Таубаев – ветеран труда;
    • Коныс Тегисбаев – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
    • Нурлан Тиындыков – старший механик цеха №3 ТОО «PetroKazakhstan Oil Products».

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли.

