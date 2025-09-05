Госнаграды от имени Президента вручил работникам нефтегазовой отрасли Олжас Бектенов

В преддверии Дня работников нефтегазовой отрасли от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил специалистам и ветеранам отрасли государственные награды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.