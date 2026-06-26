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    Госнаграды и благодарственные письма от Главы государства получили сотрудники ТРК Президента

    В преддверии Дня работников СМИ в Управлении делами Президента РК прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госнаграды и благодарственные письма от Главы государства получили сотрудники ТРК Президента
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Сотрудников ТРК Президента поздравили с профессиональным праздником и вручили государственные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

    Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

    • Куралай Баяндина — заместитель управляющего директора телеканала «Jibek Joly/Silk Way»;
    • Нагашыбек Алдан — управляющий директор МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 
    • Дана Рысмухамедова — заместитель управляющего директора — главный редактор русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».

    Медалью «Шапағат» награждены:

    • Меруерт Онтай — советник директора ТРК Президента;
    • Саят Жайтиков — ведущий телеоператор сектора телевизионных и документальных проектов ТПС;
    • Женис Ахметжанов — главный редактор дирекции цифровых медиа и распространения;
    • Нуршапагат Несипбаев — руководитель-главный редактор службы информационно-аналитических программ телеканала «Jibek Joly/Silk Way».

    Благодарственные письма от Главы государства получили:

    • Ризабек Нусипбек — шеф-редактор редакции төте жазу МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 
    • Аслан Иса — шеф-редактор службы производства мультимедийного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 
    • Махабад Сыздыкова — шеф-редактор русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 
    • Наталья Буренкова — руководитель радиоканала «Jibek Joly»;
    • Ольга Асхожина — ведущий программ радиоканала «Jibek Joly»;
    • Талгат Сериков — мультимедиа-дизайнер службы web-интерфейсов и инфографики;
    • Ильзат Сафаргалиев — главный инженер IT-службы информационных технологий;
    • Айжан Касымова — специальный корреспондент службы производства мультимедийного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 
    • Алтынай Сагиндикова — корреспондент региональной службы новостей МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».

    Благодарственные письма от Управления делами Президента РК получили:

    • Данияр Рамазанов — звукорежиссер сектора звукового обеспечения ТПС;
    • Азамат Ерболатов — видеомонтажер Центра документального кино;
    • Аскар Шалов — ведущий инженер аппаратно-студийного блока службы технического обеспечения телеканала «Jibek Joly/Silk Way»;
    • Аида Илимжан — консультант PR-службы;
    • Татьяна Корякина — корреспондент региональной службы новостей МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 

    Почетными грамотами от УДП РК отмечены:

    • Руслан Тауекелов — руководитель службы коммуникаций и координации;
    • Данира Искакова — корреспондент русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; 
    • Данияр Жанали — project-менеджер отдела digital-продвижения;
    • Саят Серикулы — видеомонтажер Центра документального кино;
    • Асылбек Куспанов — видеоинженер режиссерской службы телеканала «JibekJoly/Silk Way».
    Праздник Президент Казахстана СМИ УДП Журналист Награда
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор