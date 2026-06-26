Госнаграды и благодарственные письма от Главы государства получили сотрудники ТРК Президента

В преддверии Дня работников СМИ в Управлении делами Президента РК прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудников ТРК Президента поздравили с профессиональным праздником и вручили государственные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

Куралай Баяндина — заместитель управляющего директора телеканала «Jibek Joly/Silk Way»;

Нагашыбек Алдан — управляющий директор МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;

Дана Рысмухамедова — заместитель управляющего директора — главный редактор русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».

Медалью «Шапағат» награждены:

Меруерт Онтай — советник директора ТРК Президента;

Саят Жайтиков — ведущий телеоператор сектора телевизионных и документальных проектов ТПС;

Женис Ахметжанов — главный редактор дирекции цифровых медиа и распространения;

Нуршапагат Несипбаев — руководитель-главный редактор службы информационно-аналитических программ телеканала «Jibek Joly/Silk Way».

Благодарственные письма от Главы государства получили:

Ризабек Нусипбек — шеф-редактор редакции төте жазу МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;

Аслан Иса — шеф-редактор службы производства мультимедийного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;

Махабад Сыздыкова — шеф-редактор русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;

Наталья Буренкова — руководитель радиоканала «Jibek Joly»;

Ольга Асхожина — ведущий программ радиоканала «Jibek Joly»;

Талгат Сериков — мультимедиа-дизайнер службы web-интерфейсов и инфографики;

Ильзат Сафаргалиев — главный инженер IT-службы информационных технологий;

Айжан Касымова — специальный корреспондент службы производства мультимедийного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;

Алтынай Сагиндикова — корреспондент региональной службы новостей МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».

Благодарственные письма от Управления делами Президента РК получили:

Данияр Рамазанов — звукорежиссер сектора звукового обеспечения ТПС;

Азамат Ерболатов — видеомонтажер Центра документального кино;

Аскар Шалов — ведущий инженер аппаратно-студийного блока службы технического обеспечения телеканала «Jibek Joly/Silk Way»;

Аида Илимжан — консультант PR-службы;

Татьяна Корякина — корреспондент региональной службы новостей МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;

Почетными грамотами от УДП РК отмечены: