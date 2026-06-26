Госнаграды и благодарственные письма от Главы государства получили сотрудники ТРК Президента
В преддверии Дня работников СМИ в Управлении делами Президента РК прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сотрудников ТРК Президента поздравили с профессиональным праздником и вручили государственные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:
- Куралай Баяндина — заместитель управляющего директора телеканала «Jibek Joly/Silk Way»;
- Нагашыбек Алдан — управляющий директор МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Дана Рысмухамедова — заместитель управляющего директора — главный редактор русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».
Медалью «Шапағат» награждены:
- Меруерт Онтай — советник директора ТРК Президента;
- Саят Жайтиков — ведущий телеоператор сектора телевизионных и документальных проектов ТПС;
- Женис Ахметжанов — главный редактор дирекции цифровых медиа и распространения;
- Нуршапагат Несипбаев — руководитель-главный редактор службы информационно-аналитических программ телеканала «Jibek Joly/Silk Way».
Благодарственные письма от Главы государства получили:
- Ризабек Нусипбек — шеф-редактор редакции төте жазу МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Аслан Иса — шеф-редактор службы производства мультимедийного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Махабад Сыздыкова — шеф-редактор русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Наталья Буренкова — руководитель радиоканала «Jibek Joly»;
- Ольга Асхожина — ведущий программ радиоканала «Jibek Joly»;
- Талгат Сериков — мультимедиа-дизайнер службы web-интерфейсов и инфографики;
- Ильзат Сафаргалиев — главный инженер IT-службы информационных технологий;
- Айжан Касымова — специальный корреспондент службы производства мультимедийного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Алтынай Сагиндикова — корреспондент региональной службы новостей МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».
Благодарственные письма от Управления делами Президента РК получили:
- Данияр Рамазанов — звукорежиссер сектора звукового обеспечения ТПС;
- Азамат Ерболатов — видеомонтажер Центра документального кино;
- Аскар Шалов — ведущий инженер аппаратно-студийного блока службы технического обеспечения телеканала «Jibek Joly/Silk Way»;
- Аида Илимжан — консультант PR-службы;
- Татьяна Корякина — корреспондент региональной службы новостей МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
Почетными грамотами от УДП РК отмечены:
- Руслан Тауекелов — руководитель службы коммуникаций и координации;
- Данира Искакова — корреспондент русской редакции МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Данияр Жанали — project-менеджер отдела digital-продвижения;
- Саят Серикулы — видеомонтажер Центра документального кино;
- Асылбек Куспанов — видеоинженер режиссерской службы телеканала «JibekJoly/Silk Way».