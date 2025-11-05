Госдепартамент США проведет бизнес-конференцию в честь 10-летия инициативы «С5+1»

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что дипломатическая платформа «С5+1» с момента своего запуска в 2015 году способствовала укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

С докладами выступят министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сенатор Стив Дэйнс, специальный посланник президента Ричард Гренелл, специальный посланник США по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор и помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау проведет пленарную панельную дискуссию с участием руководителей компаний.

Госдепартамент подчеркивает, что это историческое мероприятие, на котором высокопоставленные правительственные чиновники и бизнес-лидеры из стран «С5+1» соберутся, чтобы отметить десять лет плодотворного сотрудничества и ещё больше укрепить экономические и культурные связи между США и странами Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что конференция пройдет 6 ноября в зале REACH Центра Кеннеди.