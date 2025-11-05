РУ
    11:15, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госдепартамент США проведет бизнес-конференцию в честь 10-летия инициативы «С5+1»

    Государственный департамент США в партнерстве с Центром Кеннеди проведет деловую конференцию, посвященную 10-летию инициативы «С5+1», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на главный орган внешней политики страны

    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что дипломатическая платформа «С5+1» с момента своего запуска в 2015 году способствовала укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

    С докладами выступят министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сенатор Стив Дэйнс, специальный посланник президента Ричард Гренелл, специальный посланник США по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор и помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау проведет пленарную панельную дискуссию с участием руководителей компаний.

    Госдепартамент подчеркивает, что это историческое мероприятие, на котором высокопоставленные правительственные чиновники и бизнес-лидеры из стран «С5+1» соберутся, чтобы отметить десять лет плодотворного сотрудничества и ещё больше укрепить экономические и культурные связи между США и странами Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что конференция пройдет 6 ноября в зале REACH Центра Кеннеди.

