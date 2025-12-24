Госаудит указал на факты неэффективной поддержки бизнеса — что ответили в «Атамекене»

Как было отмечено в отчете ВАП, за четыре года на нефинансовую поддержку предпринимателей было направлено порядка шести миллиардов тенге.

— При этом аудиторы выявили факты формального освоения средств. В отчете ВАП мы видим вопиющие факты формально освоения средств. Так, например, первая услуга — это ответ на вопрос «что такое кредит?». Вторая услуга — ответ на вопрос «кто имеет право на получение кредита?». Третья услуга — «кто выдает кредит?». И еще перечень различных услуг такого вида. Услуги оказываются в большом количестве одним и тем же лицам с признаками родственных связей, специалистами, оказывающими данную услугу, или лицам, которые ранее работали и оказывали такие же услуги. При этом стоимость услуг превышает в несколько раз эти же услуги, которые есть на рынке оказания услуг, — сказала Ажар Сагандыкова.

В этой связи депутат задала два вопроса: почему подобные консультации не могут оказываться филиалами Палаты «Атамекен» за счет существующих взносов бизнеса и планирует ли Палата возмещать бюджету затраты за некачественные услуги.

Отвечая на вопросы, исполняющий обязанности председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нурсултан Шоканов подтвердил, что за последние четыре года объем оказанных услуг составил 6 млрд тенге — в среднем 1,5 млрд тенге в год.

— По сравнению с 2019 годом, где было оказано услуг на 12,9 миллиарда тенге за один год, это снижение в восемь раз. Мы, в принципе, сокращаем участие в государственных программах, поэтому суммы из госбюджета уже составляют менее 15 процентов в бюджете «Атамекен», — сообщил он.

Он также отметил, что услуги предоставляются как региональными палатами предпринимателей, так и через 165 центров обслуживания предпринимателей, работающих во всех 20 регионах страны, а также в селах.

— Касательно того, что услуги оказываются одним и тем же лицом, это действительно последовательные услуги, если кто-то обращается за бухгалтерскими, например, сопровождением или консультацией, потом идет на сопровождение, затем на получение кредита и так далее. Поэтому это естественный процесс, по которому предприниматель проходит свой путь и получает все эти услуги. Так они и выстроены. То есть это говорит о том, что эти услуги востребованы и являются эффективными. С точки зрения стоимости здесь мы с ВАПом отрабатывали этот вопрос. Вопрос здесь расчетов, потому что была взята средняя сумма, средняя стоимость по всем видам услуг и для простоты учета и для того, чтобы, так скажем, не ограничивать предпринимателей за один и тот же бюджет охватить как можно больше услуг. Соответственно, это делается для экономии бюджета в том числе, но мы получили опять-таки замечание о том, что мы должны каждой услуге трудоемкость предоставить, — пояснил Нурсултан Шоканов.

Что касается качества, представитель «Атамекена» подчеркнул, что за период, охваченный аудитом, жалоб на оказание услуг не поступало.

— С точки зрения возврата этих средств, такого вопроса не стоит. У нас нет в замечаниях финансовых нарушений, у нас есть вопросы, которые относятся к системным и процедурным. Поэтому, я думаю, такой вопрос не стоит. Если появится, то мы готовы будем так же прозрачно, как всегда, эти вопросы отрабатывать, — заключил он.



