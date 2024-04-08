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    23:42, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Горячую линию для оказания психологической помощи открыли в СКО

    паводки
    Фото: кадр из видео

    В Северо-Казахстанской области из-за сложной паводковой ситуации открыли горячую линию для оказания психологической помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в ведомстве работает телефон горячей линии: 8 (7152) 52-25-29. Психологическую помощь и интересующую информациь можно получить круглосуточно.

    Ранее психолог Дмитрий Агапов рассказывал о том, как уберечь свою психику в период катастроф и последствиях посттравматического синдрома. Одна из рекомендаций - найти достоверную, объективную, официальную информацию о том, что произошло. Стресс включается при неопределенности и несности ситуации.

    Как сообщалось, пик паводка наступит в Северо-Казахстанской области уже на следующей неделе.

    Роман Скляр призвал руководителей компаний СКО помочь в противопаводковых мероприятиях.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Общество Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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