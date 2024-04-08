Горячую линию для оказания психологической помощи открыли в СКО

В Северо-Казахстанской области из-за сложной паводковой ситуации открыли горячую линию для оказания психологической помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в ведомстве работает телефон горячей линии: 8 (7152) 52-25-29. Психологическую помощь и интересующую информациь можно получить круглосуточно.

Ранее психолог Дмитрий Агапов рассказывал о том, как уберечь свою психику в период катастроф и последствиях посттравматического синдрома. Одна из рекомендаций - найти достоверную, объективную, официальную информацию о том, что произошло. Стресс включается при неопределенности и несности ситуации.

Как сообщалось, пик паводка наступит в Северо-Казахстанской области уже на следующей неделе.

Роман Скляр призвал руководителей компаний СКО помочь в противопаводковых мероприятиях.