Городские службы Алматы перейдут на усиленный режим работы в новогодние выходные

Меры приняты для обеспечения бесперебойной работы инженерной инфраструктуры и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

На время праздников организовано круглосуточное дежурство профильных служб по направлениям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, работы лифтового хозяйства, уличного и дворового освещения, а также содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий. Функционирует городской штаб, координирующий действия всех задействованных организаций.

Для удобства жителей в праздничные дни будут доступны следующие экстренные и аварийные контакты:

Служба спасения ДЧС: 109;

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам работы КСК, ОСИ, уборки дворов и аварийных ситуаций): +7 (727-22) 5-14-31, +7 (707-01) 8-08-46, +7 (747-13) 2-23-52;

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам лифтов, котлов и газового оборудования): +7 (727-39) 0-28-19, +7 (701) 344–74-87;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» (электроснабжение): +7 (727-35) 6-99-99, +7 (701-41) 0-88-56;

ТОО «Алматинские тепловые сети» (отопление и горячее водоснабжение): +7 (727-37) 8-06-48;

АО «Алматы Қала Жарық» (уличное и дворовое освещение): +7 (727-39) 0-20-40, +7 (727-39) 0-20-60;

ГКП на ПХВ «Алматы Су» (холодное водоснабжение и канализация): +7 (727-27) 4-66-66, +7 (727-27) 4-24-20, +7 (771-85) 2-91-01;

АО «Казакгаз Аймак» (газоснабжение): +7 (778) 959-47-67.

Акимат города Алматы призывает жителей соблюдать меры безопасности и при возникновении нештатных ситуаций незамедлительно обращаться в дежурные службы.

Кроме того, в новогодние дни полицейские Алматы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

По его словам, в местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах увеличено количество нарядов полиции и патрульных экипажей.

— Полиция Алматы перешла на усиленный режим несения службы. Наши сотрудники работают на улицах, в общественных местах, на дорогах — для того, чтобы праздники прошли спокойно и безопасно для жителей и гостей города, — отметил С. Шумаев.

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, предупреждению правонарушений в общественных местах, а также безопасности детей и несовершеннолетних в праздничные дни.

Горожан призывают соблюдать правила общественного порядка, не нарушать тишину в жилых дворах, ответственно относиться к безопасности детей и пожилых людей.

Напомним, праздничный новогодний салют запустят в Астане 31 декабря в 00:00 часов. Он будет организован за счет спонсорских средств.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы