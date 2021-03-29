Город закрывать мы не будем - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли закрывать Алматы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, ответил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, по темпам распространения сейчас ситуация гораздо сложнее , нежели летом прошлого года.

«Мы обсудили с бизнес-сообществом Алматы эпидемиологическую ситуацию и эффективность карантинных мер. Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас будем искать пути, как будем помогать бизнесу. Но если будет совсем плохо, возможно, придется закрыть город. Но сейчас об этом речь не идет. Город закрывать мы не будем. Все зависит от нас самих. Необходимо строго соблюдать карантинные меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от проведения массовых мероприятий и посещения мест массового скопления», - сказал аким.

Ранее аким сообщил, что с каждым днем число выявленных больных коронавирусом в мегаполисе растет.

Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.

Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.