Город очищают круглосуточно: как в Астане борются со снегом

За день 15 декабря из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега 1 927 рейсами большегрузов.

В ночь на 16 декабря в снегоуборочных работах задействован 341 дорожный рабочий и 1 240 единиц спецтехники.

Фото: акиат Астаны

Всего с начала зимнего периода из города на снежные полигоны вывезли свыше 621 тысячи кубометров снега 48 315 грузовиками.

Как сообщили в ведомстве, в первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Фото: акимат Астаны

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно.

Вместе с тем в акимате отмечают, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, в столице и 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 16 декабря.