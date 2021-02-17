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    13:12, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Город надо защищать - аким Алматы о строительстве плотины в Аюсае

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На жалобы алматинцев о вырубке деревьев в ущелье Аюсай ответил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе отчетной встречи жители Алматы спросили у акима: «На границе Бостандыкского района и Иле-Алатауского нацпарка вырубили порядка пяти тысяч деревьев. Выдавалось ли акиматом разрешение на снос зеленых насаждений, и кто восстановит срубленные деревья?».

    «В сети активисты тоже размещали это. На месте были. Но надо начать с того, что делается в ущелье Аюсай. Плотину надо строить. Надо город защищать. Мы долго добивались. Как раз таки на этот год мы выбили финансирование и начинаем строительство плотины. Не дай Аллах, если оттуда прорвет, то по пути нет ни одной плотины, которая бы защитила город и жителей, проживающих в этой части…

    Раньше этот участок находился в Иле-Алатауском нацпарке, и у них были свои взаимоотношения и разрешения с подрядной организацией. Но так как мы получили добро на финансирование этого проекта, участок перешел нам. Теперь мы должны давать разрешение», - пояснил аким.

    Аким также высказался о вырубке 5 тысяч деревьев.

    «Не могу твердо сказать, что там вырубили 5 тысяч деревьев. На глаз определили. Соответствующие службы над этим работают. Но однозначно, для того чтобы построить плотину, очистки должны произойти. Мы сами заинтересованы в том, чтобы те насаждения, которые были там, должны восстанавливаться. В рамках данного проекта мы вместе с нацпарком и подрядчиком будем работать, чтобы в округе было зелено», - заявил Б. Сагинтаев.

    Ранее алматинцы возмутились вывозом леса грузовыми автомобилями из Аксайского ущелья, который находится на территории Иле-Алатауского национального парка. Видео появилось в сети.

    Напомним, еще в 2019 году сообщалось, что плотины в ущельях Аксай и Аюсай в горах Алматы начнут строить в 2020 году.



    Теги:
    Закон и право Другие государственные органы Экология Акимат Строительство Общество Безопасность Алматы
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