Город надо защищать - аким Алматы о строительстве плотины в Аюсае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На жалобы алматинцев о вырубке деревьев в ущелье Аюсай ответил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи жители Алматы спросили у акима: «На границе Бостандыкского района и Иле-Алатауского нацпарка вырубили порядка пяти тысяч деревьев. Выдавалось ли акиматом разрешение на снос зеленых насаждений, и кто восстановит срубленные деревья?».

«В сети активисты тоже размещали это. На месте были. Но надо начать с того, что делается в ущелье Аюсай. Плотину надо строить. Надо город защищать. Мы долго добивались. Как раз таки на этот год мы выбили финансирование и начинаем строительство плотины. Не дай Аллах, если оттуда прорвет, то по пути нет ни одной плотины, которая бы защитила город и жителей, проживающих в этой части…

Раньше этот участок находился в Иле-Алатауском нацпарке, и у них были свои взаимоотношения и разрешения с подрядной организацией. Но так как мы получили добро на финансирование этого проекта, участок перешел нам. Теперь мы должны давать разрешение», - пояснил аким.

Аким также высказался о вырубке 5 тысяч деревьев.

«Не могу твердо сказать, что там вырубили 5 тысяч деревьев. На глаз определили. Соответствующие службы над этим работают. Но однозначно, для того чтобы построить плотину, очистки должны произойти. Мы сами заинтересованы в том, чтобы те насаждения, которые были там, должны восстанавливаться. В рамках данного проекта мы вместе с нацпарком и подрядчиком будем работать, чтобы в округе было зелено», - заявил Б. Сагинтаев.

Ранее алматинцы возмутились вывозом леса грузовыми автомобилями из Аксайского ущелья, который находится на территории Иле-Алатауского национального парка. Видео появилось в сети.

Напомним, еще в 2019 году сообщалось, что плотины в ущельях Аксай и Аюсай в горах Алматы начнут строить в 2020 году.



