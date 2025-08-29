«Город кочевников» передали в собственность Конаева
Декорационный комплекс «Город кочевников», ранее находившийся на балансе национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова, официально передан в собственность города Конаева на условиях договора дарения, передает агентство Kazinform.
Комплекс площадью 5,8 гектара расположен на левом берегу реки Или. Его балансовая стоимость составляет 15,4 млн тенге, однако за годы эксплуатации «Город кочевников» заметно обветшал: многие конструкции утратили прочность, часть архитектурных элементов исчезла, а первоначальный облик оказался утрачен.
Как сообщили в акимате города, теперь объект закреплен за отделом жилищно-коммунального хозяйства. Власти планируют вдохнуть в него новую жизнь, превратив его в одно из туристических украшений Конаева. Для содержания и текущего ремонта комплекса предусмотрено бюджетное финансирование.
Уже начаты работы по развитию инфраструктуры. К «Городу кочевников» прокладывается новая дорога протяженностью почти 7 километров. Проектом также предусмотрено строительство линии электропередач, освещение вдоль трассы и организация автопарковки.
Новая дорога будет двухполосной, шириной 7 метров. В строительстве задействованы 41 специалист и 24 единицы техники. Завершить работы планируется до конца текущего года.