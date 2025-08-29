РУ
    «Город кочевников» передали в собственность Конаева

    Декорационный комплекс «Город кочевников», ранее находившийся на балансе национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова, официально передан в собственность города Конаева на условиях договора дарения, передает агентство Kazinform.

    город "Кочевников"
    Фото: акимат Конаева

    Комплекс площадью 5,8 гектара расположен на левом берегу реки Или. Его балансовая стоимость составляет 15,4 млн тенге, однако за годы эксплуатации «Город кочевников» заметно обветшал: многие конструкции утратили прочность, часть архитектурных элементов исчезла, а первоначальный облик оказался утрачен.

    город
    Фото: акимат Конаева

    Как сообщили в акимате города, теперь объект закреплен за отделом жилищно-коммунального хозяйства. Власти планируют вдохнуть в него новую жизнь, превратив его в одно из туристических украшений Конаева. Для содержания и текущего ремонта комплекса предусмотрено бюджетное финансирование.

    город
    Фото: акимат Конаева

    Уже начаты работы по развитию инфраструктуры. К «Городу кочевников» прокладывается новая дорога протяженностью почти 7 километров. Проектом также предусмотрено строительство линии электропередач, освещение вдоль трассы и организация автопарковки.

    Новая дорога будет двухполосной, шириной 7 метров. В строительстве задействованы 41 специалист и 24 единицы техники. Завершить работы планируется до конца текущего года. 

