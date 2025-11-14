Город, где госуслуги работают сами: как инновации меняют экономику Алматы

Если несколько лет назад цифровизация отношений государства и бизнеса ассоциировалась в основном с личными кабинетами, статическими порталами и отдельными процедурами, то сейчас нельзя не заметить ощутимый переход к следующему уровню — когда государственные функции буквально встраиваются в хозяйственные операции компаний и граждан и становятся частью привычного транзакционного потока.

Генеральный директор платформы для работы бизнеса и фрилансеров Quick Work Анастасия Ускова, говоря о самых прорывных инновациях, выделила два больших блока.

— Первый — это то, что государство уже довольно успешно сделало для юридических лиц. Налогоплательщик сегодня живет в реальности электронных кабинетов, автоматизированного НДС, онлайн-касс, интеграций банков, платежных систем и КГД. В этой части прозрачность значительно выросла, а пространство для «серых» схем стало меньше именно за счет тотальной цифровой фиксации операций и обмена данными между системами. Второй пласт — гораздо более сложный и интересный — это работа с физическими лицами, которые подрабатывают, оказывают услуги, ведут микробизнес. Исторически именно здесь находятся самые теневые рынки. Ожидать, что каждый курьер, водитель, клинер или фрилансер сам разберется в налоговых режимах, будет грамотно вести учет и отчетность, — нереалистично. Поэтому, на мой взгляд, главное технологическое достижение государства — это появление модели, при которой ответственность за легализацию потоков постепенно смещается к цифровым платформам, через которые эти потоки проходят, — полагает Анастасия Ускова.

В качестве хорошего примера эксперт приводит мобильную экосистему налоговой службы, где человеку или предпринимателю доступны налоговый кошелек, сервисы оплаты задолженности, сведения о начислениях и календарь обязательств прямо в телефоне. Но еще важнее, по ее мнению, следующий шаг: когда человек вообще перестает отдельно думать о налоговой части, потому что за него это делает технологичный агент.

Пример такой экосистемы уже подают частные платформы. Например, при работе по договорам ГПХ система автоматически оформляет договор между заказчиком и исполнителем, удерживает налог и перечисляет его в бюджет, формирует акты и чеки в цифровом виде. В результате фрилансеру не нужно открывать ИП, заполнять отчетность или вести бумажные документы — все встроено в саму операцию «нашел заказ — выполнил — получил оплату». Такой подход принципиально меняет саму архитектуру взаимодействия бизнеса, гражданина и государства.

— Моя базовая идея проста: любые государственные сервисы, которые «дают деньги» или «берут деньги» — налоги, взносы, пошлины, субсидии, льготы, — должны быть встроены не в отдельные порталы и длинные цепочки заявлений, а в те процессы, где у человека или компании реально возникают экономические события. Если человеку положена льгота, она должна применяться прямо в момент транзакции, а не через месяцы и пакеты справок. Если с дохода нужно заплатить налог, он должен удерживаться автоматически там, где проходят деньги, без отдельного похода в приложение и ручного заполнения формы. Это одинаково справедливо для крупного бизнеса, для самозанятого, который печет пироги на заказ, и для студента, который вечером развозит еду на велосипеде. Алматы в этом смысле вполне можно назвать одним из лидеров Казахстана по цифровизации госуслуг для бизнеса и занятости. Здесь выше проникновение финтех-экосистем, через которые уже сегодня можно открыть и изменить ИП, переоформить автомобиль, получить доступ к государственным электронным документам и ряду сервисов МФЦ буквально в пару кликов. По сути, коммерческие супераппы становятся фронтендом для государственных сервисов, а город — живой лабораторией, где проверяется, как такое встраивание работает для миллионов пользователей, — отметила Анастасия Ускова.

Эксперт отмечает, что в Алматы быстрее видно, какие решения действительно удобны и востребованы бизнесом и гражданами, а что остается только красивой витриной.

— Именно здесь логично пилотировать интеграции государства с платформами труда, маркетплейсами, сервисами доставки и другими массовыми точками контакта, — убеждена специалист.

Если говорить про найм в госорганах, цифровизация тоже идет по пути стандартизации и прозрачности: конкурсные процедуры все чаще проходят онлайн, история кандидата хранится в единой системе, документы подаются удаленно. Но и здесь потенциал далеко не исчерпан. Следующий шаг — объединение государственных HR-систем с профессиональными сообществами, цифровыми платформами занятости, возможностями сквозной оценки навыков и опыта кандидата. Для гражданина это означает меньше разрозненных анкет и порталов и больше единых контуров, где карьерный путь в госсекторе прозрачен и отслеживается так же удобно, как любая другая цифровая услуга.

Насколько все это помогает бороться с теневой занятостью? Цифровые технологии уже сейчас довольно эффективно «подсвечивают» крупный и средний бизнес, где обороты проходят через банки, онлайн-кассы, платежные системы. Главный вызов остается в сегменте массовых, мелких услуг между физлицами. Простое наличие удобных госприложений и личных кабинетов здесь еще не гарантия легализации: всегда найдутся те, кто предпочитает наличные «в конверте» и не считает себя предпринимателем.

— Опыт показывает, что для действительно массового вывода таких сегментов «из тени» нужно сочетание двух вещей. С одной стороны, максимально простой вход в легальный статус — когда зарегистрироваться как самозанятый, настроить налоговый режим и платить взносы можно буквально в несколько кликов через знакомые приложения, будь то единое мобильное приложение, банковское приложение или платформа труда. С другой стороны, автоматизм: чем меньше от человека требуется отдельных действий, тем выше доля тех, кто «по умолчанию» оказывается в белой зоне. Когда платформа берет на себя оформление договоров, учет доходов, удержание и перечисление налогов, формирование чеков и отчетных документов, снижается операционная нагрузка и на бизнес, и на микропредпринимателя. Компании не нужно содержать дополнительный штат бухгалтерии только ради работы с десятками фрилансеров; исполнителю не нужно разбираться в кодах бюджетной классификации и сроках отчетности. Государство, в свою очередь, получает гораздо более полную и точную картину реальной экономики в режиме близком к потоковому, а не раз в год по декларациям. Это и есть тот редкий случай, когда цифровизация одновременно уменьшает издержки бизнеса и увеличивает собираемость налогов, — отмечает Ускова.

Эксперт оценивает текущую волну интеграций между КГД, цифровыми сервисами и частными платформами лишь первым важным шагом. Дальше, по ее мнению, эта логика должна распространяться на другие режимы, в том числе на ИП и мелких предпринимателей, а также на программы господдержки, субсидии, льготы, которые тоже разумно выдавать не по отдельным заявлениям, а сквозным образом — там, где у бизнеса или гражданина возникает право на эту поддержку.

— Будущее эффективной государственной системы — это мир, в котором любая хозяйственная деятельность сразу включает в себя «по умолчанию» корректное исполнение требований государства и доступ к его сервисам. Алматы как город-пионер цифровизации имеет все шансы стать витриной этой модели, а наша задача как технологического бизнеса — быть законодателями моды, показывать, как встроенные государственно-частные сервисы могут работать в интересах и государства, и бизнеса, и людей, которые хотят зарабатывать честно, не превращаясь в штатных налоговых специалистов, — заключила Анастасия Ускова.

