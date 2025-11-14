Как изменится зоопарк в Алматы после реконструкции

Управление культуры Алматы на запрос агентства сообщило, что проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

— Модернизация Алматинского зоопарка находится на стадии проектирования. В настоящее время управлением строительства города Алматы ведется разработка проектно-сметной документации. После завершения разработки ПСД и получения положительной экспертизы будет разработан поэтапный план строительства (СМР), — говорится в ответе.

Фото: зоопарк Алматы

Отмечается, что модернизация и реконструкция зоопарка будут осуществляться в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу.

— При модернизации будет учитываться опыт строительства и реконструкции зоопарков стран с аналогичными климатическими условиями. Требования к вольерам будут соответствовать международным стандартам к содержанию животных, которые были определены в мастер-плане модернизации, разработанном при участии ведущих мировых экспертов. Данные стандарты уже учтены в Проектно-сметной документации. В разработке ПСД участвуют специалисты зооархитекторы Европы и России. Главная цель — значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей, — добавили в управлении культуры.

Фото: зоопарк Алматы

Алматинский зоопарк продолжит свою работу на прежнем месте. Перенос зоопарка не планируется.

— Основная функция зоопарка — сохранение биоразнообразия, просветительская и научная деятельность сохранится и будет усилена. Ожидается, что после модернизации, которая включает строительство новых комплексов и вольеров, возведение новых технологических сооружений для обслуживания водных объектов и бассейнов в вольерах (очистные сооружения, водоподготовка), потребуется расширение штата технических специалистов, функции сотрудников расширятся в части обеспечения новых стандартов содержания животных, научно-исследовательской работы и работы с посетителями. Численность сотрудников может быть увеличена в соответствии с возросшими требованиями к эксплуатации обновленного объекта и новыми задачами, — говорится в ответе.

Фото: зоопарк Алматы

Финансирование проекта реконструкции планируется осуществлять за счет средств городского бюджета. Предполагаемый объем инвестиций будет окончательно определен после завершения разработки и утверждения проектно-сметной документации.

Фото: зоопарк Алматы

В управлении культуры отметили, что полная модернизация зоопарка — это многоэтапный проект, требующий координации всех задействованных структур.

Сроки завершения проекта будут определены после завершения разработки и утверждения проектно-сметной документации.

Фото: зоопарк Алматы

Алматинский зоопарк — один из старейших зоопарков Казахстана. Он занимает 21 гектар земли и был открыт в 1937 году. В зоопарке обитает 385 вид животных, всего 4 095 особей. Их уходом занимаются 273 сотрудника. В прошлом году зоопарк посетили более 1 миллиона человек.

Фото: зоопарк Алматы

Ранее на XXVIII сессии маслихата Алматы стало известно, что в Алматы готовят проект модернизации цирка и зоопарка за 100 млн тенге.

Также стоит отметить, что реконструкция зоопарка будет осуществляться поэтапно до 2028 года.