    12:33, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Город без барьеров: в Алматы представили тактильные макеты культурных объектов

    В Алматы установили пять тактильных моделей городских достопримечательностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Модели созданы для следующих объектов: 

    • Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа;
    • Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая;
    • Музей Алматы;
    • Национальная академия наук Республики Казахстан;
    • Вознесенский кафедральный собор.

    Проект реализован в рамках концепции малых архитектурных форм, адаптированных для инклюзивной среды. Тактильные модели позволяют туристам с нарушениями зрения и другими особыми потребностями ощутить внешний облик достопримечательностей, при этом конструкции спроектированы с учетом бережного отношения к культурному наследию города.

    Фото: акимат Алматы

    Три малые архитектурные формы были расположены у входных групп объектов, а две — внутри зданий. Конструкции выполнены в виде столешниц, оформленных в соответствии с архитектурным стилем объектов. На поверхности размещен объемный 3D-объект, изготовленный с применением современных технологий 3D-печати. Все элементы антивандальные и рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях. Тактильные модели рассчитаны на долговременное использование и требуют бережного отношения со стороны жителей и гостей города, чтобы они могли служить посетителям с особыми потребностями как можно дольше.

    Фото: акимат Алматы

    В акимате Алматы отметили, что тактильные модели позволяют посетителям с особыми потребностями лучше знакомиться с этими локациями. Проект направлен на формирование доступной туристической среды, повышение комфорта для жителей и гостей города, а также развитие инклюзивного туризма в Алматы.

    Ранее назвали популярные места Алматы среди иностранных туристов. С начала года самым посещаемым местом в городе среди иностранных туристов стал горнолыжный курорт Shymbulak. 

