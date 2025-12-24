Город без барьеров: в Алматы представили тактильные макеты культурных объектов

Модели созданы для следующих объектов:

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа;

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая;

Музей Алматы;

Национальная академия наук Республики Казахстан;

Вознесенский кафедральный собор.

Проект реализован в рамках концепции малых архитектурных форм, адаптированных для инклюзивной среды. Тактильные модели позволяют туристам с нарушениями зрения и другими особыми потребностями ощутить внешний облик достопримечательностей, при этом конструкции спроектированы с учетом бережного отношения к культурному наследию города.

Фото: акимат Алматы

Три малые архитектурные формы были расположены у входных групп объектов, а две — внутри зданий. Конструкции выполнены в виде столешниц, оформленных в соответствии с архитектурным стилем объектов. На поверхности размещен объемный 3D-объект, изготовленный с применением современных технологий 3D-печати. Все элементы антивандальные и рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях. Тактильные модели рассчитаны на долговременное использование и требуют бережного отношения со стороны жителей и гостей города, чтобы они могли служить посетителям с особыми потребностями как можно дольше.

Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы отметили, что тактильные модели позволяют посетителям с особыми потребностями лучше знакомиться с этими локациями. Проект направлен на формирование доступной туристической среды, повышение комфорта для жителей и гостей города, а также развитие инклюзивного туризма в Алматы.

Ранее назвали популярные места Алматы среди иностранных туристов. С начала года самым посещаемым местом в городе среди иностранных туристов стал горнолыжный курорт Shymbulak.



