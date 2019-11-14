Горные походы: туристов просят регистрироваться в РОСО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Что необходимо знать любителям гор и покорителям вершин, рассказали в ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» КЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в последнее время набирают популярность сообщества в социальных сетях, где собираются стихийные группы из незнакомых между собой людей, которые отправляются в горные походы.

«Спасатели РОСО предупреждают, что это может быть очень опасно, следует доверять только хорошо знакомым людям. Также не стоит ходить в горы в одиночку. Департамент по чрезвычайным ситуациям регулярно проводит SMS-рассылку, предупреждающую о грядущих штормовых изменениях погоды, об опасности схода лавин. Однако это не останавливает туристов, люди несмотря на предупреждения, поднимаются в горы и часто это плохо заканчивается», - сообщили в РОСО.

Также, каждой группе туристов рекомендовано пройти регистрацию на базе РОСО.

«Спасатели зафиксируют ваш маршрут и выяснят контрольное время возвращения. В случае беды, это поможет специалистам в кратчайшие сроки определить маршрут», - добавили в ведомстве.

В РОСО также рассказали о пропавшей девушки Асель Панаргалиева, которая 9 ноября ушла в сторону Большого Алматинского пика и не вышла на связь. Ее поиски на сегодня уже прекращены.

«В случае поступления новой информации, после обращения родственников, поисково-спасательные работы возможно будут возобновлены. В дежурную часть РОСО поступает множество звонков от волонтеров, с предложениями о помощи в поисково-спасательных работах. Спасатели ценят неравнодушие, но в связи с погодными условиями в горной местности рекомендуется воздержаться от участия. В сложившихся условиях могут работать исключительно профессионалы», - добавили в РОСО.

Ранее спасатели сообщили о прекращении поисков пропавшей в горах Алматы туристки по просьбе родных девушки. Но позже родственники девушки вновь обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию. К поиску также подключились полицейские.

Напомним, девушка 9 ноября одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.