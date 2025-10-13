447 метров за месяц: шахтёры Qarmet доказали, что рекорды рождаются в команде

На шахте «Шахтинская» компании Qarmet зафиксировано выдающееся достижение: проходческая бригада под руководством Сергея Терехова за месяц прошла 447 погонных метров по углю. Этот результат втрое превысил средний показатель по шахте, который обычно составляет около 120–150 метров, и стал настоящим примером профессионализма и слаженной работы коллектива.

Фото: Qarmet

На предприятии подчёркивают, что такой результат стал возможен благодаря детальной подготовке и отлаженной организации труда. Бригадир с более чем 30-летним стажем Сергей Терехов уверен: ключ к успеху — это ответственность и сплочённость.



- У нас коллектив очень хороший. Мы всё заранее продумали и сделали качественную подготовку: подвели воду, сжатый воздух, балки были под забоем — не приходилось бегать за металлом сотни метров. В каждой смене был звеньевой, отвечающий за своё направление. Так, сообща, и добились результата, — рассказал он.

Фото: Qarmet

Проходчики решали важную стратегическую задачу — в кратчайшие сроки подготовить новый вентиляционный штрек для лавы 28 Д1,2. Однако участок оказался технически сложным. Из-за притока воды отсутствовали кровля и почва, что значительно осложняло проведение работ. Для обеспечения безопасности руководство шахты приняло решение «отрезать» наиболее проблемный участок. В итоге, благодаря профессионализму коллектива, удалось успешно сократить лаву на 40 метров. Этот шаг обеспечил стабильность и безопасность горных работ, а также создал условия для дальнейшего наращивания объёмов добычи.

В настоящее время на шахте «Шахтинская» работают две основные лавы — №12 и №28, каждая длиной около 270 метров. Их запасы оцениваются в 400 и 500 тысяч тонн угля соответственно. Подготовка новых лав №16 и №26 уже началась. От типа забоя напрямую зависит скорость проходки: по углю работы идут быстрее, тогда как по породе требуется более мощная техника и усиленные меры безопасности.

- Бригада Терехова работала по смешанному забою, используя разные типы крепления. Мы усилили коллектив до 56 человек. За выдающийся результат всем участникам будет назначена премия, — сообщил Денис Дымов, директор шахты «Шахтинская».

Он подчеркнул, что в последние годы Qarmet активно внедряет современные средства связи и цифровые технологии для мониторинга безопасности в шахтах. Установленные датчики позволяют контролировать концентрацию метана, температуру и другие показатели в реальном времени. Это помогает не только повысить эффективность, но и минимизировать риски при ведении горных работ.

Фото: Qarmet

Проходческие бригады вносят значительный вклад в общую добычу предприятия — часть угля поступает именно из их забоев. Каждый метр, пройденный в таких условиях, требует от горняков не только профессиональных навыков, но и колоссальной выносливости, дисциплины и взаимопонимания.

Рекорд, установленный на «Шахтинской», стал ярким подтверждением потенциала коллектива Qarmet. Он показывает, что даже в условиях сложной горной геологии и повышенных требований к безопасности можно добиваться выдающихся результатов, если за дело берётся команда единомышленников.

