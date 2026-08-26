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    Горных козлов заметили на склонах нацпарка «Көлсай көлдері»

    В Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что во время очередного служебного патрулирования сотрудники нацпарка «Көлсай көлдері» заметили горных козлов, передает агентство Kazinform.

    Горных козлов заметили на склонах нацпарка «Көлсай көлдері»
    Фото: Минэкологии

    На видео попали несколько животных, свободно передвигавшихся по горному склону. Некоторое время специалисты наблюдали за ними, после чего животные продолжили свой путь.

    Высокогорные и скалистые территории являются естественной средой обитания горных козлов. Подобные кадры позволяют увидеть животных в их привычных условиях и понаблюдать за обитателями нацпарка в дикой природе.

    Ранее дрон запечатлел необычного джейрана на территории Темирлика в национальном парке «Шарын». Животное выделяется среди стада своим необычно светлым окрасом.

    Национальные парки Видео Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор