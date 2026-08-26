Горных козлов заметили на склонах нацпарка «Көлсай көлдері»

В Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что во время очередного служебного патрулирования сотрудники нацпарка «Көлсай көлдері» заметили горных козлов, передает агентство Kazinform.

На видео попали несколько животных, свободно передвигавшихся по горному склону. Некоторое время специалисты наблюдали за ними, после чего животные продолжили свой путь.

Высокогорные и скалистые территории являются естественной средой обитания горных козлов. Подобные кадры позволяют увидеть животных в их привычных условиях и понаблюдать за обитателями нацпарка в дикой природе.

Ранее дрон запечатлел необычного джейрана на территории Темирлика в национальном парке «Шарын». Животное выделяется среди стада своим необычно светлым окрасом.