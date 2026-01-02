Гора Черепаха в Талдыкоргане вошла в список охраняемых историко-культурных объектов

Речь идет об уникальном археологическом комплексе, на территории которого, по данным исследователей, насчитывается более 25 тысяч петроглифов сакского периода. Кроме того, здесь расположены курганы, древние стоянки и следы культовых сооружений. Как удалось сохранить этот бесценный памятник истории и культуры, рассказала в интервью нашему агентству общественный активист Динара Бакирова.

По ее словам, важную роль в сохранении комплекса сыграли совместные усилия общественности, ученых и местных властей, а также последовательная работа по приданию объекту официального охранного статуса.

Разрушенные курганы и первые обращения

История противостояния началась с тревожного открытия. В 2019 году Динара Бакирова привезла на Черепашью гору своих знакомых — в то время об этом месте знали немногие.

Именно тогда стало известно, что 32 сакских кургана в районе Черепашки были полностью уничтожены и фактически сравнялись с землей. Как выяснилось позже, на участке велась добыча диорита, работала тяжелая техника, а на склонах были заложены карьеры.

— Увидев своими глазами происходящее, я сразу же стала бить тревогу и лишь на голом энтузиазме хотела сохранить историческое наследие наших предков. Обращения в областной акимат результатов не дали. В официальных ответах указывалось, что на территории якобы проводились аварийные археологические раскопки, и что эти курганы не представляют исторической ценности. Аналогичное письмо я получила и после обращения в Администрацию Президента — запрос был возвращён на региональный уровень, — вспоминает Динара Бакирова.

Несмотря на формальные отписки, ситуация усугублялась. В 2021 году, во время очередного визита на Черепашку, активисты вместе с Динарой Бакировой стали свидетелями взрывных работ. По ее словам, взрыв произошёл в момент, когда люди находились на возвышенности.

Видео с места событий, опубликованные в социальных сетях, вызвали широкий общественный резонанс. В ситуацию включились местные жители, дачники, блогеры. Люди опасались не только за сохранность памятников, но и за собственную безопасность — старые дома могли не выдержать вибраций.

Тогда же компания-недропользователь заявляла о наличии всех разрешительных документов и положительной археологической экспертизы, согласно которой объект не имел исторической ценности.

После обращения в Генеральную прокуратуру работы временно приостановили. Материалы передали в природоохранную прокуратуру. Именно тогда выяснился тревожный факт: петроглифы Черепашки не были внесены в государственный реестр, не имели паспортов и фактически не существовали в правовом поле.

По словам Динары, чтобы остановить добычу полезных ископаемых, необходимо было официально зафиксировать наличие памятников. В марте 2023 года активисты обратились в фонд «Охотники за петроглифами». Для начала работы потребовалась фотофиксация не менее 50 объектов. Материалы были собраны и переданы специалистам, после чего на место выехала экспертная группа.

Несмотря на общественный резонанс, судебные разбирательства продолжались. У недропользователя оставалась лицензия и археологическая экспертиза, ставшая основанием для дальнейших работ.

В 2024 году, узнав о планах возобновления взрывных работ, мы обратились к депутату Мажилиса Сергею Пономареву. Он направил депутатский запрос и публично заявил о фактах вандализма и уничтожения историко-культурного наследия, рассказывает общественный активист.

Окончательно ситуация изменилась после Третьего Национального курултая в марте 2024 года, где вопрос сохранения археологических памятников, включая Ешкиольмес, был озвучен на самом высоком государственном уровне.

Таким образом, многолетняя борьба за сохранение исторических объектов дала свои результаты. На паспортизацию археологического комплекса было выделено 10 млн тенге. На сегодня зафиксировано около 6 600 объектов — петроглифов, древних стоянок и сакских памятников. По оценкам специалистов, их фактическое количество может быть значительно больше.

Сегодня активисты говорят уже не только о сохранении, но и о развитии территории. В числе ключевых инициатив — создание геопарка, который позволит комплексно защитить природное и историко-культурное наследие, развивать научные исследования, экотуризм и просветительские проекты.

По словам Динары Бакировой, в этой истории для неё главное — осознание общей ответственности за наследие региона.

— Я не археолог и не чиновник. Я просто человек, который не смог пройти мимо. История Жетысу — это не абстрактное прошлое, это то, что мы обязаны сохранить для будущих поколений, — говорит она.

Сегодня Черепашья гора получила охранный статус. Но активисты подчёркивают: это лишь первый шаг. Настоящая задача — не допустить повторения подобных ситуаций и выстроить системную защиту уникального наследия Жетысу.

