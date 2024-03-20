Близ Талдыкоргана уничтожаются курганы с древними петроглифами - депутат

Проблему вандализма поднял депутат Мажилиса Сергей Пономарёв, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Снова хочу поднять вопрос о вандализме. Общество обеспокоено повальной порчей того, что нас окружает. Информация о бесчинствах в городах напоминает фронтовые сводки. Молодые люди ломают сотнями скамейки, крушат урны, расписывают нецензурщиной не только фасады зданий, но даже монументы. Под одобрительный хохот курочат объекты целыми компаниями. Почему у этих ребят нет ничего святого? Особым шиком считается вывернуть качели на детских площадках и сломать баскетбольные кольца на спортивных. Вандализм разрушает общественные ценности, — заявил Сергей Понамарев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Мажилисмен отметил, что на национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев остро обнажил эту проблему: «Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье». Он также заявил, что нужно начинать с себя, почистить свой двор, отремонтировать лавочки, навести порядок под окнами. Мотивация молодежи начинается с собственного примера. А замеченные случаи вандализма в городах молниеносно выкладывать в социальные сети для реагирования полиции и общественного порицания, это сегодня мощный инструмент.

— Сейчас я делаю свой запрос, а на территории Жетысу гремят взрывы, близ города Талдыкорган целенаправленно уничтожаются оставшиеся курганы с древними петроглифами ради строительного камня. Компания «Энергострой» предупредила население о взрывных работах для взрыхления горных пород на карьере «Темир». «Жителей и гостей города Талдыкорган просим не паниковать и отнестись с пониманием», — объявили взрывники. На наш депутатский запрос получили ответ, больше похожий на отписку, что «ежегодно проводится около 10 тысяч мероприятий, направленных на предотвращение вандализма. О взрывниках петроглифов и черных копателях с металлоискателями ни слова. Хотя мы также писали, что после бездумного рытья золотодобытчиков рушатся фундаменты вековых некрополей, — сообщил Сергей Понамарев.

На основании вышеизложенного депутат предложил: