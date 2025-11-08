Google протестирует космические дата-центры для ИИ к 2027 году

Согласно заявлению компании, первые прототипы спутников планируется вывести на орбиту в начале 2027 года.

— В будущем космос может стать лучшим местом для масштабирования вычислительных систем ИИ, — отметили в Google. — Исходя из этого, наш новый исследовательский проект-«лунапарк» (moonshot), Project Suncatcher, предусматривает создание компактных созвездий солнечных спутников, оснащённых процессорами Google TPU и соединённых между собой оптическими линиями связи в свободном пространстве.

Учёные компании предлагают размещать на орбите кластеры примерно из 80 спутников на высоте около 640 км над Землёй. Эти спутники будут оборудованы высокопроизводительными процессорами, предназначенными для удовлетворения растущего мирового спроса на вычислительные мощности для ИИ.

Дата-центры будут питаться от солнечных панелей, которые на орбите способны вырабатывать энергии до восьми раз больше, чем аналогичные панели на Земле.

Google прогнозирует, что к середине 2030-х годов стоимость эксплуатации космического дата-центра может стать сопоставимой с затратами на наземные центры обработки данных, благодаря стремительному снижению цен на ракетные запуски.

Компания также подчёркивает, что такой подход позволит «минимизировать воздействие на наземные ресурсы», включая землю и воду, используемые для охлаждения традиционных дата-центров.

В то же время в Google признают, что остаются «значительные инженерные вызовы» — среди них управление тепловыми процессами, организация высокоскоростной связи с Землёй и обеспечение надёжности систем на орбите.

