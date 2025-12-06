Google назвал главные запросы 2025 года

В топ-5 самых популярных поисков этого года вошли:

Близнецы

Индия против Англии

Чарли Кирк

Клубный чемпионат мира

Индия против Австралии.

Чаще всего пользователи искали новости по теме:

Убийства Чарли Кирка

Ирана

Приостановки работы правительства США

Избрания Папы Римского

Пожаров в Лос-Анджелесе.

В категории популярных фильмов чаще всего гуглили:

Анору

Супермен

Minecraft в кино

Громовержцев*

Грешников.

Среди популярных телесериалов наибольший интерес у пользователей вызвали:

Монстр: История Эда Гина

Игра Кальмира

Переходный возраст

Разделение

Этим летом я стала красивой.

Ранее сообщалось, что словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стал «вайб-кодинг».