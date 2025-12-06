19:23, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Google назвал главные запросы 2025 года
Google опубликовал отчет «Год в поиске 2025», где назвал самые популярные в мире запросы этого года, передает агентство Kazinform.
В топ-5 самых популярных поисков этого года вошли:
- Близнецы
- Индия против Англии
- Чарли Кирк
- Клубный чемпионат мира
- Индия против Австралии.
Чаще всего пользователи искали новости по теме:
- Убийства Чарли Кирка
- Ирана
- Приостановки работы правительства США
- Избрания Папы Римского
- Пожаров в Лос-Анджелесе.
В категории популярных фильмов чаще всего гуглили:
- Анору
- Супермен
- Minecraft в кино
- Громовержцев*
- Грешников.
Среди популярных телесериалов наибольший интерес у пользователей вызвали:
- Монстр: История Эда Гина
- Игра Кальмира
- Переходный возраст
- Разделение
- Этим летом я стала красивой.
Ранее сообщалось, что словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стал «вайб-кодинг».