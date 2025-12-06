РУ
    19:23, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Google назвал главные запросы 2025 года

    Google опубликовал отчет «Год в поиске 2025», где назвал самые популярные в мире запросы этого года, передает агентство Kazinform. 

    Google назвал главные запросы 2025 года
    Коллаж: Kazinform/ Canva/ Wikipedia/ kinopoisk.ru

    В топ-5 самых популярных поисков этого года вошли:

    Google назвал главные запросы 2025 года
    Фото: ТАСС
    • Близнецы
    • Индия против Англии
    • Чарли Кирк
    • Клубный чемпионат мира
    • Индия против Австралии. 

    Чаще всего пользователи искали новости по теме: 

    Google назвал главные запросы 2025 года
    Фото: Canva
    • Убийства Чарли Кирка 
    • Ирана 
    • Приостановки работы правительства США 
    • Избрания Папы Римского
    • Пожаров в Лос-Анджелесе. 

    В категории популярных фильмов чаще всего гуглили: 

    Google назвал главные запросы 2025 года
    Фото: chicago.suntimes.com
    • Анору 
    • Супермен 
    • Minecraft в кино
    • Громовержцев*
    • Грешников. 

    Среди популярных телесериалов наибольший интерес у пользователей вызвали:

    Google назвал главные запросы 2025 года
    Фото: Erika Doss/Amazon Prime Video
    • Монстр: История Эда Гина
    • Игра Кальмира 
    • Переходный возраст
    • Разделение
    • Этим летом я стала красивой. 

    Ранее сообщалось, что словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стал «вайб-кодинг». 

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
