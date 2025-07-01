Google инвестирует в термоядерную энергию

Это первое коммерческое соглашение технологического гиганта по закупке 200 мегаватт чистой термоядерной энергии у CFS, который реализует первую в мире сетевую термоядерную электростанцию ARC (доступный по цене, надежный, компактный) в округе Честерфилд, штат Вирджиния.

Google, инвестировавший в CFS с 2021 года, заявил, что также увеличил свою долю в компании из Девенса, штат Массачусетс. Однако, обе компании не разглашают финансовые условия.

Ожидается, что ARC вступит в строй и будет генерировать 400 мегаватт чистой, безуглеродной энергии в начале 2030-х годов, что достаточно для питания крупных промышленных объектов или примерно 150 тысяч домов. Соглашение также дает Google возможность закупать электроэнергию у дополнительных установок ARC.

Термоядерный синтез – это процесс, в котором легкие атомные ядра нагреваются до температуры более 100 млн градусов по Цельсию. При таких температурах топливо превращается в плазму, которая в конечном итоге заставляет ядра сливаться и выделять значительное количество энергии. Затем энергия улавливается для создания электричества без выбросов углерода.

В этом месяце Google объявил о продолжении финансирования TAE Technologies, калифорнийской компании по термоядерной энергии.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию нашей страны.