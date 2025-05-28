Гонщики команды «Астана» стали победителями горного этапа «Джиро»

Этап с финишем в Сан-Валентино стал первым по-настоящему горным на нынешней «Джиро». На дистанции в 203 километра гонщикам предстояло преодолеть четыре серьезных подъема, включая финальный 18-километровый.

В итоге представители казахстанской команды — итальянцы Кристиан Скарони и Лоренцо Фортунато — оформили двойной успех: Скарони одержал победу на этапе, а Фортунато, лидирующий в горном зачете, занял второе место.

— Я все еще в состоянии осознания того, что сегодня мы победили! Это был восхитительный день для всей команды, мы отлично работали с самого старта, сумели уехать в отрыв в нужный момент, затем много работали впереди в отрыве, чтобы обеспечить Лоренцо (Фортунато) максимальное количество очков в горной классификации. Этап получился очень сложным, длинные горы не слишком мне подходят, но вместе с товарищами мы смогли разыграть правильную тактику, которая привела к успеху. Вместе с Лоренцо мы атаковали в нужный момент на заключительном подъеме и, в итоге, остались только вдвоем. Я хотел бы отдельно поблагодарить Лоренцо за сегодняшний этап и за эту победу. Мы ее добыли вместе, — сказал Кристиан Скарони пресс-службе велокоманды.

Ранее итальянский велогонщик команды XDS Astana Team Диего Улисси завоевал «розовую майку», заняв третье место на восьмом этапе «Джиро д’Италия», а его товарищ Лоренцо Фортунато поднялся на второе место в общем зачете и защитил свое лидерство в классификации лучшего горного гонщика.