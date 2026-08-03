Гонщик XDS Astana Development Team стал вторым на этапе французской многодневки

Третий этап стартовал в поместье Треварез и завершился спустя 169,7 километра в городе Каре. Судьба победы решилась на заключительном подъеме, где небольшой группе лидеров предстояло разыграть финишный спринт.

Меллано до последних метров вел борьбу за победу, однако в итоге уступил лишь французу Юго Милле (Mayenne-Monbana-Rapido). Третьим финишную черту пересек британец Адам Митчелл из команды Vendée U Primeo Energie.

После гонки итальянский велогонщик отметил, что этап оказался одним из самых тяжелых в нынешней многодневке.

— Гонка получилась очень тяжелой. С самого старта никому не удавалось уехать в отрыв, поэтому практически весь день атаки следовали одна за другой. Когда мы вышли на заключительный круг, впереди уже находилась группа лидеров. За четыре круга до финиша мы втроем атаковали из пелотона, догнали отрыв и боролись за победу. В итоге мне совсем немного не хватило, чтобы выиграть спринт, и я финишировал вторым. Это была очень тяжелая гонка от начала до конца, но впереди еще один этап. Мы постараемся провести его так же хорошо и добиться высокого результата, — сказал Лудовико Меллано.

Ранее гонщики XDS Astana Team Томас Силва и Кристиан Скарони финишировали первым и третьим соответственно на испанской однодневной гонке «Классика Кастилии и Леона».