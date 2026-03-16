Гонщик «Астаны» занял третье место на этапе «Париж — Ницца»

Заключительный этап стартовал по улицам Ниццы и составил 129,2 километра. Победителем этапа стал француз Ленни Мартинес из команды Bahrain Victorious. Второе место занял датчанин Йонас Вингегор, третьим финишировал колумбиец Харольд Техада.

По итогам общего зачета победителем гонки стал Йонас Вингегор. Харольд Техада занял десятое место.

Ранее Техада также показывал высокие результаты на этой многодневке — он занял третье место на пятом этапе, и первое место на шестом этапе гонки.

Кроме того, еще один гонщик XDS Astana Team — немец Макс Кантер — ранее выиграл второй этап гонки «Париж — Ницца».