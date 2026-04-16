Гонщик «Астаны» выиграл второй этап Тура Хайнаня

Этап протяженностью 214 км по маршруту Даньчжоу — Учжишань включал три подъема первой категории, последний из которых находился за 15 км до финиша. После серии атак на заключительном подъеме образовалась группа лидеров, в числе которых были Томас Сильва и еще один представитель казахстанской команды Николя Винокуров.

Ближе к финишу Винокуров ответил на ускорение одного из гонщиков, а за 300 метров до финиша предпринял сольный спринт. Однако, группа преследователей была очень близко, и этот рывок был нейтрализован — Томасу Сильве удалось подхватить спринт и одержать победу на этапе. Вторым финишировал Хабьер Берасатеги из Euskaltel — Euskadi, а третьим — Томас Пезенти из Team Polti VisitMalta.

— Этап получился очень сложным из-за жары и протяженности. Команда проделала великолепную работу, так что к финальному подъему у нас было несколько вариантов развития событий. В итоге, после подъема образовалась небольшая группа лидеров, там были я и Николя, и для нас все складывалось хорошо. Было много атак, но в итоге мы смогли побороться за победу и в спринте я победил. Думаю, что для нас это был очень хороший день, и я рад, что одержал первую победу в майке XDS Astana Team. Впереди еще три этапа, и борьбы на каждом из них будет много, — сказал Томас Сильва.

По результатам двух этапов Томас Сильва вышел в лидеры общего зачета «Тура Хайнаня».

Накануне итальянский гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли занял второе место на первом этапе многодневной гонки Тур Хайнаня.