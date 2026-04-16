Гонщик «Астаны» выиграл второй этап Тура Хайнаня
Гонщик XDS Astana Team Томас Сильва одержал победу на втором этапе многодневной гонки «Тур Хайнаня», передает агентство Kazinform.
Этап протяженностью 214 км по маршруту Даньчжоу — Учжишань включал три подъема первой категории, последний из которых находился за 15 км до финиша. После серии атак на заключительном подъеме образовалась группа лидеров, в числе которых были Томас Сильва и еще один представитель казахстанской команды Николя Винокуров.
Ближе к финишу Винокуров ответил на ускорение одного из гонщиков, а за 300 метров до финиша предпринял сольный спринт. Однако, группа преследователей была очень близко, и этот рывок был нейтрализован — Томасу Сильве удалось подхватить спринт и одержать победу на этапе. Вторым финишировал Хабьер Берасатеги из Euskaltel — Euskadi, а третьим — Томас Пезенти из Team Polti VisitMalta.
— Этап получился очень сложным из-за жары и протяженности. Команда проделала великолепную работу, так что к финальному подъему у нас было несколько вариантов развития событий. В итоге, после подъема образовалась небольшая группа лидеров, там были я и Николя, и для нас все складывалось хорошо. Было много атак, но в итоге мы смогли побороться за победу и в спринте я победил. Думаю, что для нас это был очень хороший день, и я рад, что одержал первую победу в майке XDS Astana Team. Впереди еще три этапа, и борьбы на каждом из них будет много, — сказал Томас Сильва.
По результатам двух этапов Томас Сильва вышел в лидеры общего зачета «Тура Хайнаня».
Накануне итальянский гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли занял второе место на первом этапе многодневной гонки Тур Хайнаня.