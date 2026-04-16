Гонщик «Астаны» стал вторым на старте Тура Хайнаня
Итальянский гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли занял второе место на первом этапе многодневной гонки Тур Хайнаня в Китае, передает агентство Kazinform.
Этап по маршруту Хайкоу — Даньчжоу протяженностью 177 км завершился массовым спринтом. Победу одержал сербский гонщик Душан Райович, представляющий команду Solution Tech NIPPO Rali, третьим финишировал испанец Даниэль Кавия из Burgos Burpellet BH.
— Сегодня у нас второе место. В финале я выбрал хорошую позицию для спринта, с правильного колеса, но оказался немного заблокированным, так что выйти вовремя не получилось. Тем не менее, думаю, что старт гонки получился успешным, мы избежали завалов, были впереди. Мы настраиваемся на борьбу на каждом этапе, и я надеюсь, что победы придут, — сказал Маттео Малучелли.
Многодневка продлится до 19 апреля. В составе казахстанской команды выступают Маттео Малучелли, Лев Гонов, Томас Сильва, Хаоюй Су, Николя Винокуров, Маттео Скалко и Густав Ванг.
Ранее итальянский велогонщик XDS Astana Team Кристиан Скарони стал третьим на четвертом этапе многодневной гонки Тур Страны Басков.