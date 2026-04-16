Гонщик «Астаны» стал вторым на старте Тура Хайнаня

Этап по маршруту Хайкоу — Даньчжоу протяженностью 177 км завершился массовым спринтом. Победу одержал сербский гонщик Душан Райович, представляющий команду Solution Tech NIPPO Rali, третьим финишировал испанец Даниэль Кавия из Burgos Burpellet BH.

— Сегодня у нас второе место. В финале я выбрал хорошую позицию для спринта, с правильного колеса, но оказался немного заблокированным, так что выйти вовремя не получилось. Тем не менее, думаю, что старт гонки получился успешным, мы избежали завалов, были впереди. Мы настраиваемся на борьбу на каждом этапе, и я надеюсь, что победы придут, — сказал Маттео Малучелли.