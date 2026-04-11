Драматичная развязка: Скарони стал третьим на этапе Тура Страны Басков

Финал этапа развивался по драматическому сценарию. На последнем подъеме двум гонщикам удалось получить небольшое преимущество перед группой преследователей, в которой находились Кристиан Скарони и его товарищ по команде Лоренцо Фортунато.

Однако за километр до финиша пелотон почти настиг лидеров, а в решающий момент Скарони сумел включиться в борьбу за подиум. В финальном спринте победу одержал испанец Алекс Аранбуру из «Cofidis», вторым стал норвежец Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility), а Кристиан Скарони, сражавшийся за победу до самых последних метров, финишировал третьим. Фортунато оказался девятым.

— Да, обидно, что не получилось победить сегодня. На финише я сделал все, что мог, но этого не хватило. На вершине последнего подъема я чуть-чуть не зацепился за колесо Йоханнессена. Затем, мы организовали преследование, и на финальном километре почти догнали лидеров. Финиш был в приличный подъем, пришлось проходить его на высокой скорости, и это ударило по ногам. Мне все же удалось переложиться вперед, догнать двух лидеров. Но, большего сделать не получилось. В итоге я третий, — поделился после финиша Скарони.

Он отметил, что результат получился неплохим, однако победа была совсем близка. Впереди остаются еще два этапа, и команда намерена продолжить борьбу за победу.

За два этапа до финиша два других гонщика XDS Astana Team Харольд Техада и Клеман Шампуссан занимают 8-е и 10-е места в общем зачете, соответственно. XDS Astana Team лидирует в общекомандной классификации.

