Драматичная развязка: Скарони стал третьим на этапе Тура Страны Басков
Итальянский велогонщик казахстанского клуба XDS Astana Team Кристиан Скарони стал третьим на четвертом этапе многодневной гонки Тур Страны Басков, передает агентство Kazinform.
Финал этапа развивался по драматическому сценарию. На последнем подъеме двум гонщикам удалось получить небольшое преимущество перед группой преследователей, в которой находились Кристиан Скарони и его товарищ по команде Лоренцо Фортунато.
Однако за километр до финиша пелотон почти настиг лидеров, а в решающий момент Скарони сумел включиться в борьбу за подиум. В финальном спринте победу одержал испанец Алекс Аранбуру из «Cofidis», вторым стал норвежец Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility), а Кристиан Скарони, сражавшийся за победу до самых последних метров, финишировал третьим. Фортунато оказался девятым.
— Да, обидно, что не получилось победить сегодня. На финише я сделал все, что мог, но этого не хватило. На вершине последнего подъема я чуть-чуть не зацепился за колесо Йоханнессена. Затем, мы организовали преследование, и на финальном километре почти догнали лидеров. Финиш был в приличный подъем, пришлось проходить его на высокой скорости, и это ударило по ногам. Мне все же удалось переложиться вперед, догнать двух лидеров. Но, большего сделать не получилось. В итоге я третий, — поделился после финиша Скарони.
Он отметил, что результат получился неплохим, однако победа была совсем близка. Впереди остаются еще два этапа, и команда намерена продолжить борьбу за победу.
За два этапа до финиша два других гонщика XDS Astana Team Харольд Техада и Клеман Шампуссан занимают 8-е и 10-е места в общем зачете, соответственно. XDS Astana Team лидирует в общекомандной классификации.
