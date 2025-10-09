РУ
    13:35, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Гонщик «Астаны» выиграл первый этап многодневки в Китае

    В Китае стартовала многодневная велогонка «Тур озера Тайху». Победителем первого этапа стал гонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    велогонщик Маттео Малучелли
    Фото: XDS Astana Team

    Первый этап прошел в окрестностях города Нанкин и включал в себя пятиразовый подъем протяженностью 2,5 километра. Несмотря на сложный рельеф и многочисленные атаки, судьба гонки решилась в массовом спринте. В напряженной финишной борьбе итальянец из «Астаны» показал время 2:10:18, опередив Штеффена Де Шуитенера из Lotto и Станислава Аниолковского из Cofidis.

    — Я рад, что удалось быстро вернуться после моего падения на «Туре Лангкави». Не скажу, что сегодня я чувствовал себя на 100%, но при поддержке команды удалось провести хороший спринт и выиграть. Я рад, что в целом самочувствие хорошее, и что для нас все сложилось хорошо — здорово завершить работу команды победой, и для нас было важно выиграть здесь, в Китае. Сегодня был не самый подходящий для меня этап, но мы справились. Впереди — три равнинных этапа, так что на каждом будем бороться и пытаться добиться максимального результата, — отметил Маттео Малучелли после финиша.

    «Тур озера Тайху» — многодневная велогонка категории 2.Pro, проходящая в восточной части Китая, в живописном регионе вокруг озера Тайху. Маршрут охватывает территории провинций Цзянсу и Чжэцзян.

    Отметим, что недавно в Куала-Лумпур завершилась многодневная гонка «Тур Лангкави». Победителем финального восьмого этапа стал гонщик XDS Astana Team Аарон Гейт. 

