Гонщик «Астаны» выиграл этап «Джиро д’Италии»

Итальянский гонщик стал сильнейшим на дистанции протяженностью 175 километров между Империей и Нови-Лигуре. Решающий успех Беттиолю принесла мощная атака на заключительной части маршрута, благодаря которой он сумел оторваться от соперников и первым пересечь финишную черту.

Дистанцию он преодолел за 3 часа 51 минуту 33 секунды. Второе место занял Андреас Лекнесунд из команды Uno-X Mobility, а третьим финишировал Яспер Стейвен из Soudal Quick-Step.

Для Беттиоль эта победа стала первой на этапах «Джиро д’Италия» с 2021 года.

После 13 этапов лидером генеральной классификации остается Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious.

Нынешняя «Джиро д’Италия» складывается для XDS Astana Team весьма успешно. Команда регулярно оказывается в числе лидеров этапов и продолжает пополнять копилку высоких результатов.

Накануне Томас Сильва занял третье место на 12-м этапе многодневки, а ранее еще один представитель казахстанской команды Диего Улисси также финишировал третьим на 11-м этапе гонки. До этого победу на шестом этапе одержал Давиде Баллерини.

Ранее Томас Сильва уже стал одним из главных открытий нынешней гонки. Он выиграл второй этап и два дня удерживал розовую майку лидера, а также финишировал третьим на пятом этапе гонки.